Amtsärztin fordert eine Corona-Polizei

Bad Belzig

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark könnte eine Corona-Polizei gebrauchen. Diese Auffassung vertritt Karin Brinkmann. Denn nach Einschätzung der Amtsärztin finden die sich obendrein häufig ändernden Vorschriften zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht überall die angemessene Beachtung. Doch klagt die zuletzt mitunter kritisierte Behörde selbst allgemein über zu wenig Personal.

Die Verstöße gegen die gesetzlichen Verordnungen waren in 110 Fällen so schwer wiegend, dass Anzeigen aufgenommen wurden. Zu 35 Vorkommnissen läuft ein Anhörungsverfahren, in dem die Beschuldigten zu den Vorwürfen noch Stellung beziehen können. Ihnen droht die Zahlung eines Bußgeldes. Die Ermittlungen zu drei Vergehen sind gar an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Mehrheit hält sich an Regeln

Zu Ort, Zeit und Details der Missachtung von Vorgaben wollte sich die Leiterin des Gesundheitsamtes auf MAZ-Nachfrage nicht näher äußern. Sie ergänzt vielmehr, dass sich die Mehrheit der Bürger verantwortungsbewusst der Situation stellt.

Amtsärztin Karin Brinkmann, Leiterin des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, hält ihren Bericht zur Corona-Lage im Fachausschuss. Quelle: René Gaffron

Im Sozialausschuss berichtete sie über die ihrer Einschätzung nach keineswegs entspannte Lage. Bekanntlich sind seit Ostern drei Zwei-Personen-Teams des Landratsamtes zwischen Havel und Fläming auf Streife. Unterstützt von den kommunalen Ordnungsämtern wird von ihnen kontrolliert, ob die aktuellen Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden.

Kaum Ärzte in der Verwaltung

„Deren Aufstellung ist nur sinnvoll, wenn eine gewisse Kontrolldichte gesichert ist“, bekräftigt Fachbereichsleiter Thomas Schulz. Doch seiner Aussage nach fehlt es sowohl für Innen- wie Außendienst an Personal. Selbst bei der in Aussicht gestellten Ausschreibung von Stellen für Gesundheitsaufseher hegt er kaum Hoffnung auf Verstärkung. „Es gibt kaum Ärzte für die Verwaltung – da bekommen wir ein fachliches Problem“, prognostiziert Thomas Schulz. Das ist keine neue Erkenntnis und hängt unter anderem mit der vergleichsweise schlechten Bezahlung zusammen, wie er gestehen muss.

Derzeit verfügt die Kreisverwaltung über sechs Gesundheitsaufseher. Eine Fachkraft kümmert sich um normal übliche Alltagsaufgaben wie Windpocken in Kindertagesstätten oder Analysen von Trinkwasser, fünf sind im weitesten Sinne mit dem Coronavirus befasst.

Zusatzdienste für viele Aufgaben

Momentan werden sie unterstützt von einigen Kollegen aus anderen Fachdiensten und von 20 Bundeswehrangehörigen. Das Aufgabenspektrum reicht von der allgemeinen Beratung über die Beschaffung von Schutzausrüstung bis hin zum Krisenmanagement in Senioreneinrichtungen. „Arbeitszeiten von 7 bis 20 Uhr in der Woche und von 9 bis 15 Uhr am Wochenende schlagen für sie nach wie vor zu Buche“, sagt Karin Brinkmann.

Beispielsweise müssen Telefontagebücher mit den unter Verdacht oder Quarantäne stehenden Einwohnern geführt werden. „In Zeiten der Mobiltelefonie müssen wir darauf vertrauen, dass die Leute wirklich daheim bleiben“, räumt Karin Brinkmann ein. „Stichprobenartig nehmen wir Hausbesuche vor.“ Die soziale Kontrolle funktioniert in kleinen Dörfern natürlich besser als in großen Städten, lautet die Erfahrung.

Krisenstab vor Auflösung

Wie es heißt, wird die Auflösung des Krisenstabes im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten vorbereitet. Doch selbst wenn die zweite Infektionswelle jetzt ausbleibt, herrscht keineswegs Entspannung.

So ist nach wie vor der zahnärztliche Dienst noch mit in die Bewältigung der Corona-Situation einbezogen und kaum in seinem eigentlichen Metier. Der sozial psychiatrische Dienst, der vorübergehend seine Sprechzeiten eingestellt hatte, werde bereits stark nachgefragt.

Nicht zuletzt stehen die amtlichen Untersuchungen der Lernanfänger dem Programm. Sie müssten eigentlich bis 31. Juli erfolgen. Potsdam-Mittelmark hat bereits eine Woche Aufschub der Frist beim Bildungsministerium beantragt. Die Einschulung der Kinder wird damit aber nicht in Frage gestellt, hieß es.

Von René Gaffron