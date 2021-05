Mittelmark - Ärger über Randale am See in Jeserig/Fläming und an der Borner Mühle

Unbekannte hinterlassen Spur der Verwüstung an Ausflugszielen im Hohen Fläming- In Jeserig/Fläming haben die Täter eine Feuerschale aus einem Garten gestohlen. Die Anrainer stellen ein Ultimatum.