Bad Belzig

Von wegen Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Seit Montag ist die Straße der Einheit von Bad Belzig eine Durchgangsstraße. Vor allem in den Morgenstunden wälzt sich eine Blechlawine hindurch. Ursache ist die Sperrung der Berliner Straße. Sie wird gerade erneuert und die Umleitung führt nunmehr direkt durch das Zentrum der Stadt.

Damit geht ein totales Halteverbot einher. „Die Politessen setzen es auch rigoros durch und verteilen reihenweise Knöllchen“, hat Jürgen Gottschalk beobachtet. Von der Regelung negativ betroffen sind seiner Aussage nach vor allem Gehbehinderte und ältere Menschen. Sie könnten nicht wie üblich vor der Fläming-Apotheke kurz parken und dann ihre Rezepte einlösen. „Das ist für einige Leute schon eine große Zumutung“, findet der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Städtisches Anliegen blieb unerfüllt

„Die Stadt Bad Belzig hat in ihrer Stellungnahme die weitere Möglichkeit des Parkens und Haltens gewünscht“, berichtet Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) auf MAZ-Anfrage. Im Vorfeld seien die lokale Ordnungsbehörde, Regiobus Potsdam-Mittelmark und weitere Partner angehört worden, bestätigt er.

Da die Busse auf der Route verkehren, hat die Straßenverkehrsbehörde Werder/ Havel anders entschieden als die Stadtväter empfohlen hatten. „Die Straße gilt als zu schmal“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert als Sprecher der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark.

Ausdrücklich verteidigt Roland Leisegang nunmehr jene Kollegen, die für die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung sorgen. „Die Verstöße nicht oder nur willkürlich zu ahnden, würde nicht minder zu berechtigter Kritik führen“, ahnt er.

Baubetrieb in der Pflicht

Kritik üben die Gewerbetreibenden mehr an der fehlenden Information vorab. Hier verweisen Stadt- und Kreisverwaltung gleichermaßen auf das Bauunternehmen. Es wäre in der Pflicht gewesen. Tatsächlich hat der Betrieb zwar die direkten Anlieger in der Berliner Straße mit einer Postwurfsendung detailliert über das Vorhaben unterrichtet. Aber die Folgen an der Umleitungstrasse sind wohl nicht so schwerwiegend eingeschätzt worden.

Jürgen Gottschalk, ist Vorsitzender des Seniorenbeirates in Bad Belzig Quelle: René Gaffron

In der Fläming-Apotheke hatten die Mitarbeiter lediglich mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass in der vergangenen Woche die mobilen Verkehrsschilder postiert wurden.

Ähnlich die Erfahrung von Anke Horn. „Wir weisen die Kunden hin, dass sie die Ware nicht wie gewohnt vor der Tür einpacken können“, sagt die Blumenhändlerin. Sie hätte sich ebenfalls gewünscht früher Bescheid zu wissen. Die Hoffnung, dass die Halteverbotsregelung schon früher wieder aufgehoben wird, hegt indes nur Jürgen Gottschalk.

Von René Gaffron