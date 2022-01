Ärger um Wahlforum: Landrats-Kandidaten sagen Teilnahme ab und kündigen juristisches Nachspiel an     

Bad Belzig

Im Vorfeld der Landratswahl am 6. Februar in Potsdam-Mittelmark führt der Ärger dreier Bewerber um ein Wahlforum der Kreisvolkshochschule jetzt womöglich zu juristischen Auseinandersetzungen.

Angekündigt hat dies der Landratskandidat Meiko Rachimow von der Piratenpartei am Mittwochmorgen in einem Schreiben an den amtierenden Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Der Text liegt auch der MAZ vor.

„Veranstaltung gefährdet Landratswahl“

Meiko Rachimow sieht weitreichende Konsequenzen. „Tatsächlich kann es sein, dass diese Veranstaltung die Landratswahl insgesamt gefährdet“, teilt er der MAZ mit. „Ich werde weitere rechtliche Schritte prüfen, sollte die Veranstaltung wie geplant stattfinden“, so der Kandidat.

Hintergrund des Ärgers ist die Einladung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Potsdam-Mittelmark. Sie lud öffentlich für den Abend des 27. Januar in ihre Räumen in Kleinmachnow ein zu einem Wahlforum mit dem Motto „Landratskandidaten live im Gespräch“. Vor allem Bildungsthemen sollen diskutiert werden.

Nicht eingeladen zum Landrats-Wahlforum der Volkshochschule waren Stefan Schwabel (li.), Meiko Rachimow und Jens Hinze (re.) Quelle: Thomas Wachs, Julius Frick

Aus der Reihe von insgesamt sieben Bewerbern um den Spitzenposten in der Kreisverwaltung wurden dazu vier Kandidaten aus etablierten Parteien eingeladen. Nämlich Christian Große (CDU), Georg Hartmann (Grüne), Marko Köhler (SPD) und Hans-Peter Goetz (FDP). Außen vor blieben die parteilosen Kandidaten Jens Hinze und Stefan Schwabel sowie Meiko Rachimow von der Piratenpartei.

SPD-Mann Marko Köhler sagt Teilnahme ab

Kritisch sieht dieses Herangehen auch Marko Köhler, der Kandidat der SPD. Er werde dem Forum fernbleiben, sagte er der MAZ. „Für mich ist das eine Frage der Gleichberechtigung und Chancengleichheit sowohl für die Kandidaten, als auch für die Bürger, sich in einem solchen Forum ja umfassend vorstellen und informieren sollen können.“

Marko Köhler aus Brück-Gömnigk ist Landratskandidat der SPD in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie Köhler am Mittwoch sagt, plädiert er dafür, „alle Kandidaten noch einzuladen für Donnerstag, was womöglich schwierig werden könnte so kurzfristig, oder einen anderen Ersatztermin zu finden“. Weiter heißt es vom SPD-Kandidaten: „Ich habe mich entschlossen, an dieser Veranstaltung nicht teilzunehmen“.

Als Voraussetzung für sein Mitwirken müsse „jedem Kandidierenden eine Teilnahme ermöglicht werden. Chancengleichheit und Fairness sind für mich und die SPD Potsdam-Mittelmark hohe Güter, auch im politischen Wahlkampf“, teilt Köhler der MAZ mit.

Georg Hartmann (Grüne) fordert Einladung für alle

Auch Georg Hartmann, der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen, erwägt, seine Teilnahme am Forum abzusagen. „Der Landratswahlkampf lief bisher zwischen den Kandidaten fair. Es ist bedauerlich, dass nun Institutionen des Landkreises durch unterbliebene Einladung einiger Kandidaten eine Situation erzeugen, die dem demokratischen Austausch schadet“, teilt der Kandidat mit.

Georg Friedrich Hartmann aus Werder/Havel ist Landratskandidat für die Wahl am 6. Februar 2022. Quelle: Hermann M. Schröder

Auch Hartmann fordert dazu auf, alle Landratskandidaten zur Veranstaltung einzuladen. „Sollte dies nicht geschehen, werde ich im Sinne eines fairen Wahlkampfs auf meine Teilnahme verzichten“, heißt es der Presserklärung der Grünen.

Meiko Rachimow beschwerte sich am Morgen direkt bei Landrat Wolfgang Blasig „wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Chancengleichheit und des Verstoßes gegen die Neutralitätspflicht im aktuellen Landratswahlkampf durch das kommunale Unternehmen Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark GmbH“.

Meiko Rachimow (Piraten) fordert Absage

In der Einladung, die auf der Internetseite der KVHS zu lesen ist und bis vor kurzem auch noch auf die Homepage der Kreisverwaltung abrufbar war „sind zu dieser Veranstaltung des kreiseigenen Betriebes KVHS nur vier der sieben Kandidaten geladen“, erklärt Rachimow. „In der Einladung werden auch keine weiteren Kandidaten erwähnt“, kritisiert der nicht eingeladene Kandidat. „Die Veranstaltung verstößt somit gegen das Gebot der Chancengleichheit bei Kommunalwahlkämpfen“, schreibt Rachimow dem Verwaltungschef.

„Als Landrat und somit Vertreter des Gesellschafters der kommunalen Unternehmen müssen Sie dafür Sorge tragen, dass sowohl Ihre Verwaltung, als aber auch die kommunalen Unternehmen politisch neutral agieren“, schreibt Rachimow an Blasig. Deshalb fordert er den Landrat auf, „Ihren Einfluss auf die KVHS nun geltend zu machen und die Veranstaltung zu unterbinden“.

Auch müsse die Einladung unverzüglich von der Internetseite der KVHS entfernt werden, „da dort lediglich vier der sieben Kandidaten genannt werden“.

Kreiswahlleiterin Kerstin Kümpel nicht zuständig

Wie Meiko Rachimow und Jens Hinze bereits gegenüber der MAZ erklärt hatten, haben beide jeweils schon die Kreiswahlleiterin, Kerstin Kümpel, eingeschaltet. „Diese Fragen zum Wahlkampf liegen aber nicht in meinem Aufgabengebiet“, erklärt Kümpel am Mittwoch auf Nachfrage der MAZ. „Ich bin lediglich für den ordnungsgemäßen Ablauf der unmittelbaren Wahl verantwortlich.“ Sollte jedoch „zum Beispiel vor einem Wahllokal unerlaubt ein Wahlplakat hängen, würde ich einschreiten“, erklärte die Wahlleiterin gegenüber der MAZ.

