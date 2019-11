Bad Belzig

Im Rahmen der Herzwochen veranstaltet das Klinikum Ernst von Bergmann in Bad Belzig am 26. November einen Aktionsnachmittag zum Thema Herzgesundheit. Bei Vorträgen und praktischen Übungen können sich Interessierte und Betroffene über Herzerkrankungen und Risikofaktoren informieren.

Den Auftakt des Aktionstags macht Karsten Haitsch, Chefarzt des Zentrums für Innere Medizin, mit einem Vortrag über bedrohliche Herzrhythmusstörungen. Darauf folgt ein Kurzvortrag von Ralf Größle, dem Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin mit praktischen Übungen zu Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Einblick in die Kardiologie

Zu guter Letzt haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das Herzkatheterlabor zu besichtigen. Der Oberarzt des Zentrums für Innere Medizin und Kardiologie, Michael Kalkofen, steht für Erklärungen bereit.

Laut deutscher Herzstiftung sterben in Deutschland mindestens 65.000 Menschen pro Jahr an plötzlichem Herztod. In den meisten Fällen ist Kammerflimmern dabei der Auslöser. Wer gesund lebt, Risikofaktoren erkennt und sich auf Herzkrankheiten untersuchen lässt, kann sich vor einem plötzlichen Herztod schützen.

Bundesweite Kampagne

Die Herzwochen finden in diesem Jahr bundesweit vom 1. bis zum 30. November statt. Ziel der Kampagne ist es, über Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten aufzuklären. Der Bad Belziger Aktionsnachmittag „ Herzwoche“ findet am Dienstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Veranstaltungsraum 2 auf der Ebene 5 statt. Die Veranstaltung ist offen für alle.

Von Hannah Rüdiger