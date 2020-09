Niemegk

Das Familienzentrum Niemegk geht in dieser Woche auf Tour. Am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter auf dem Spielplatz Schlalach anzutreffen. Dort bringen sie Jung und Alt mit Spiel und Spaß in Bewegung.

Im Domizil an der Niemeker Straße der Jugend selbst kann am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr unter Anleitung von Karin Schulz getöpfert werden. Teilnahmegebühr: 2 Euro plus Materialkosten. Donnerstag gleiche Zeit und Stelle öffnet das Wollcafé mit Mara Kroll.

Die Arbeiterwohlfahrt-Begegnungsstätte „Trollberg“ unterbreitet kreative Angebote –Dienstag, 16 Uhr, findet dort der Keramik-Workshop statt. Am Mittwoch, 17 Uhr, kann in Bad Belzig, Brücker Landstraße getöpfert werden. Im Stadtteiltreff „Klinke 1“ werden ab 14 Uhr bereits bunte Traumfänger gebastelt.

Fische in allen Farben können im Kindercafé „Blubberlutsch“ des Wir-Vereins angefertigt werden. Treff dazu ist Donnerstag, 15 Uhr, im Weitzgrunder Weg.

Die Senioren kommen diese Woche im Familienzentrum am Goetheplatz zusammen. Am Mittwoch, 10 Uhr, zum Erzählen; am Freitag 11 bis 13 Uhr, zum Spielen.

Von René Gaffron