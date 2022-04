Alarm in der Kurparksiedlung Bad Belzig: Essen ist angebrannt

Bad Belzig

Die Mahlzeit nach Mitternacht ist nicht gelungen. Wegen eines angebrannten Essens wurden in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehrleute in Bad Belzig alarmiert. Gegen 0.45 war bei der Leitstelle ein Gebäudebrand in die Kurparksiedlung gemeldet worden.

Bewohner lehnt stationäre Untersuchung ab

Neben den Kameraden aus Bad Belzig rückten auch Fahrzeuge aus Dippmannsdorf, Lütte sowie Hagelberg/Klein Glien an. Die Flammen in der Küche waren zügig gelöscht und der Bewohner hat offenbar keine Verletzungen davon getragen. Er wollte jedenfalls nicht vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt und die Polizei muss noch nähere Umstände des Geschehens untersuchen.

Von René Gaffron