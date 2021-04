Alarm nach versuchtem Einbruch in ein Bad Belziger Unternehmen

Bad Belzig

Im Bad Belziger Gewerbegebiet Seedoche ist am Wochenende versucht worden einzubrechen. Eine Streife war in der Nacht zum Sonntag auf ein optisches Alarmsignal an einem Gebäude aufmerksam geworden.

Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass unbekannte Täter offenbar zwischen 0.30 und 4 Uhr vergeblich probierten, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Das Öffnen gelang nicht, so dass dem Anschein nach nichts gestohlen werden konnte.

Statt dessen wurde eine Anzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Denn die Reparatur des Schadens wird etwa 300 Euro kosten, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Brandenburg.

Von René Gaffron