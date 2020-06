Bad Belzig

Zur Bekämpfung eines Gebäudebrandes ist die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend in Bad Belzig alarmiert worden. Der Einsatz in der Reißigerstraße hat sich dann als weniger dramatisch herausgestellt. Der Mieter einer Erdgeschosswohnung hatte sein Essen auf dem Küchenherd offenbar vergessen. Es ist ihm angebrannt.

Er konnte sich jedoch selbst ins Freie begeben. Auch andere Personen waren dem Vernehmen nach nicht in Gefahr. Deshalb wurde das Haus lediglich mit Druckluft durchlüftet. Die Bad Belziger Löschgruppe war gleichwohl mit vier Autos und 20 Kameraden vor Ort, berichtet Einsatzleiter Raphael Thon. Verstärkung aus Lütte, Dippmannsdorf sowie Hagelberg/Klein Glien ist ebenfalls angerückt.

Anzeige

Eine Extra-Herausforderung war die Anfahrt der Drehleiter. In den Gassen an der Marienkirche ist das Millimeterarbeit und nur mit Einweisern möglich. Das wird jedoch hin und wieder geübt und war deshalb kein Problem.

Weitere MAZ+ Artikel

Von René Gaffron