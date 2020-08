Bad Belzig

An der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig habe für ihn einfach das Gesamtpaket gestimmt, sagt Alexander Ulbrich. Der 35-Jährige ist mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 der neue Leiter der Einrichtung. Er folgt auf Cornelia Scholla, die vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Die Schule hat mir sehr gut gefallen“, sagt Alexander Ulbrich. „Sie verfügt über viele moderne Fachräume, eine große Sporthalle im direkten Umfeld, ein grünes Klassenzimmer – und sie war durch Frau Scholla sehr gut organisiert.“

Lebenswerte Stadt

Für den gebürtigen Bad Belziger geht es mit seinem neuen Posten zurück zu den Wurzeln. Vorerst aber nur beruflich, denn er und seine Familie wohnen noch in Berlin. Dort war Ulbrich zuletzt am Georg-Herwegh-Gymnasium im Bezirk Reinickendorf tätig.

„Aber langfristig möchte ich gerne mit meiner Frau und meinen Kindern nach Bad Belzig ziehen“, sagt er. „Hier ist meine Heimat und ich finde Bad Belzig ist eine lebenswerte Stadt – auch deshalb habe ich mich für die Schule entschieden. Außerdem ist der Hohe Fläming für meine Kinder ein schöner Ort, um aufzuwachsen.“

Die Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig. Quelle: Josephine Mühln

Alexander Ulbrich hat 2004 sein Abi in Bad Belzig gemacht, war anschließend bei der Bundeswehr. Dann ging es für ihn nach Berlin, wo er an der Humboldt-Universität studierte: Geschichte und Geografie auf Lehramt. Es folgten Stationen als Vertretungslehrer in Biesenthal und Zepernick, bis schließlich das Referendariat am Georg-Herwegh-Gymnasium begann.

„Die Schule hat mich danach übernommen“, erzählt Alexander Ulbrich. „2019 habe ich außerdem eine Schulleiterfortbildung begonnen – und mittlerweile auch abgeschlossen.“

Lieblingsfächer Geschichte und Geo

Für den Lehrerberuf entschieden habe er sich, weil der Job abwechslungsreich sei und viel Verantwortung mit sich bringe. „Und ich habe im Studium schon gemerkt, dass mir das einfach liegt“, sagt 35-Jährige, dessen Vater – Gerd Ulbrich – die Gesamtschule in Treuenbrietzen leitet.

Ihm selbst hätten zu Schulzeiten viele Fächer gefallen, aber Geschichte und Geografie seien auch damals schon seine Lieblingsfächer gewesen, erzählt Alexander Ulbrich weiter. „Geografie unter anderem deshalb, weil es sich mit aktuellen Menschheitsproblemen wie dem Klimawandel beschäftigt.“

Der Innenhof der Schule ist zuletzt neu gestaltet worden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zugewandt und engagiert müsse ein guter Pädagoge seiner Meinung nach sein, sagt der Familienvater, der auch selbst noch Klassen an der Oberschule unterrichten wird. „Und er sollte natürlich über Fach- und Methodenkenntnisse verfügen“, ergänzt er.

Auch über die Ziele, die er auf seinem neuen Posten erreichen will, hat sich Alexander Ulbrich schon Gedanken gemacht. Bei einem davon geht es um die Auszeichnung der Schule als „Schule mit hervorragender Berufsqualifizierung“.

Schwierige Situation

„Wir bieten für jede Stufe Projekte und Themen an, die die Kinder auf das Berufsleben vorbereiten“, sagt Ulbrich. „Diese Stärke möchte ich erhalten und weiter ausbauen – denn das ist sehr wichtig für die Oberschule.“

Natürlich sei Corona eine schwierige Situation für die Schule. „Wir wollen die Balance halten zwischen Hygiene und normalem Schulbetrieb“, sagt Alexander Ulbrich dazu. An der Krause-Tschetschog-Oberschule lernen aktuell 190 Schüler, das Kollegium zählt 19 Lehrer.

Das Schuljahr sei regulär gestartet, mit den entsprechenden Hygieneregeln und unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben aus dem Schulamt. „Es findet wieder ganz normaler Präsenzunterricht statt“, erläutert Ulbrich. „Auf den Fluren und in den Gemeinschaftsräumen tragen die Schüler Masken, aber auf dem Schulhof und im Unterricht nicht.“

Er habe sich am meisten darauf gefreut, endlich die Schüler kennenzulernen, sagt der frisch gebackene Direktor. „Und ich freue mich auch auf den Unterricht und darauf, die Schule zu führen.“

Von Josephine Mühln