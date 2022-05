Alfa-Mobil informiert in Bad Belzig über Angebote der Grundbildung

Bad Belzig

Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, E-Mails verschicken – für fast 800 Erwachsene in Bad Belzig sind diese Alltagsaufgaben kaum zu bewältigen. So haben es zumindest die Statistiker ermittelt: jeder zehnte Deutsche ist demnach betroffen.

Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung nach Bad Belzig. Am Dienstag von 9.30 bis 13.30 Uhr, wird es am Edeka-Markt in der Friedrich-Schiller-Straße stehen. Es ist zu Gast beim Grundbildungs-Zentrum Potsdam-Mittelmark, einem Projekt der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark.

Betroffene Berlinerin mit Erfahrungen aus erster Hand

Die Tour des Info-Busses wird von der (ehemaligen) Betroffenen Ute Holschumacher aus Berlin begleitet. Viele der Lernbotschafter erzählen, dass sie lange gebraucht haben, bis sie sich zur Teilnahme in einem Lernangebot oder an einem Kurs entschlossen haben. Dort werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen, heißt es in der Ankündigung.

Ute Holschumacher betont: „Niemand sollte sich mehr schämen müssen. Das Lernen lohnt sich und verändert das Leben!“ Die allgemeine Lage und Offerten zwischen Havel und Fläming bei der Präsenz im Wohngebiet Klinkengrund vorgestellt.

Von René Gaffron