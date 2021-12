Bad Belzig

Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Davon ist Alisa Malkić fest überzeugt. Deshalb trifft man die Unternehmerin am letzten Öffnungstag ihres Secondhand-Geschäfts „Kalea“ in Bad Belzig auch mit einem Lächeln im Gesicht an – während sie Kleidungsstücke sortiert und für die Rückgabe vorbereitet.

„Ich bin kein Mensch, der Trübsal bläst“, sagt die 46-Jährige. „Eher im Gegenteil. Ich gehe immer mit einer positiven Einstellung durchs Leben und schaue deshalb sehr zuversichtlich in die Zukunft.“ Es gehe ihr gut mit der Entscheidung, das Geschäft zum Ende des Jahres zu schließen, sagt sie.

Neue Stelle an der Grundschule Niemegk

Das liegt auch daran, dass sich für Alisa Malkić bereits eine neue Tür geöffnet hat. Ein paar Kilometer von Bad Belzig entfernt, an der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk. Dort arbeitet die Fredersdorferin bereits seit Ende November als Förderlehrerin. „Ich bin sehr froh über diesen sanften Übergang, es hätte nicht besser laufen können.“

Mit der Stelle in Niemegk geht es für Alisa Malkić zurück in ihren alten Beruf. Sie hat Musik und Sozialpädagogik studiert und war vor der Eröffnung ihres Ladens fünf Jahre an einer internationalen Privatschule tätig, hat außerdem bereits rund 24 Jahre mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet.

Der Secondhand-Laden „Kalea“ in Bad Belzig schließt Ende 2021. Quelle: Josephine Mühln

In Niemegk unterstützt sie künftig diejenigen Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen haben, ist aktuell vor allem in der ersten und zweiten Klasse im Einsatz, wie sie erzählt. „Das ist eine tolle Schule mit einem tollen Direktor und Kollegium“, sagt Alisa Malkić.

Nichtsdestotrotz möchte sie auch die drei Jahre als Ladeninhaberin nicht missen – und erzählt lachend von den Anfängen. „Das war damals eine ganz spontane Aktion“, erinnert sie sich. „Ich wollte mir einen Wunsch erfüllen – musste aber auch erstmal schauen, wie das Ganze so anläuft.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn in ihrer Vorstellung sollte der Laden nicht nur ein Geschäft sein, sondern eine Begegnungsstätte. Deshalb hat Alisa Malkić ihren Kunden auch immer gern einen Kaffee serviert. „Wir hatten hier regelmäßig kleine Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte – allein in diesem Jahr wären es acht Stück gewesen.“

Wie sehr ihr Laden den Bad Belzigern in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen ist, hat die Sozialpädagogin in den vergangenen Wochen gemerkt. Bei Facebook hat sie über das Aus Ende des Jahres informiert. „Die Leute standen teilweise mit Tränen in den Augen vor mir“, erzählt sie. „Ich möchte die Zeit nicht missen, ich bin immer gern zur Arbeit gegangen – obwohl wir in den vergangenen anderthalb Jahren mehr geschlossen als geöffnet hatten.“

Sie erinnert sich lebhaft an „ihre Damen“, wie Alisa Malkić sagt, denn die Kundschaft sei zu 99 Prozent weiblich gewesen. „Sie haben sich oft aufs Sofa gesetzt und dann einfach erzählt. Es waren erfahrungsreiche Jahre.“

Unter den Kundinnen seien auch vier Frauen aus Berlin gewesen, die regelmäßig wegen des Secondhand-Ladens in den Hohen Fläming kamen. Und eine Frau aus Düsseldorf, die hier einmal im Jahr ihre Verwandtschaft besucht und immer einen Abstecher zu „Kalea“ gemacht habe.

Die letzten Kleidungsstücke aus dem Laden von Alisa Malkić. Quelle: Josephine Mühln

„Ich hab immer viel Wert auf die Qualität meiner Ware gelegt, hatte teilweise Neuware zum Secondhand-Preis und auch einzelne Designerstücke“, erzählt Alisa Malkić. „Natürlich stand da am Anfang die Frage, ob sich die Belziger darauf einlassen. Aber das haben sie gemacht und den manchmal anderen Stil angenommen.“ Nicht selten habe sie ihren Kundinnen auch Mut zugesprochen, mal was auszuprobieren

Das Ende habe nun natürlich auch mit Corona zu tun. „Der Laden hat sich gut entwickelt, mein Konzept ist aufgegangen“, sagt Alisa Malkić. „Aber am Ende musste ich abwägen: Mache ich das Auf und Ab weiter mit? Halte ich das wirtschaftlich aus – oder ziehe ich die Reißleine, bevor es in die falsche Richtung geht?“

Kein Fan großer Abschiede

Sie habe den Gedanken an die Schließung einige Zeit mit sich rumgetragen, parallel habe sich schließlich die neue Stelle an der Grundschule ergeben. „Und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen“, sagt sie. Ein Fan von großen Abschieden aber ist Alisa Malkić nicht. „Ich bin im Stillen gekommen und ich gehe im Stillen.“

Von Josephine Mühln