Bad Belzig

Am 1. November wird Allerheiligen gefeiert, so auch in der katholischen Gemeinde St. Bonifatius in Bad Belzig. Im Mittelpunkt des christlichen Festes stehen alle Heiligen im Himmel. „Da gibt es viel mehr, als wir im Kalender haben. Eigentlich ist jeder Mensch, der in den Himmel kommt, heilig. Aber wir wissen es eben nur von wenigen. Aber an Allerheiligen feiern wir eben alle! Eine Riesen-Menge“, erklärt Burkhard Stegemann, katholischer Pfarrer in der Kreisstadt.

Allerheiligen ist ein Hochfest, vergleichbar mit Ostern und Weihnachten, betont der Pfarrer, der sich für das Fest in der Bonifatius-Kirche, deren Kirchenfenster von Egbert Lammers stammen, etwas Besonderes überlegt hat. „Wir stellen Kerzen in jedes der Fenster, um unsere Heiligen, die Heiligen unserer Kirchenfenster, zu ehren. Und das taucht die Kirche in eine ganz besonders schöne Atmosphäre“, freut sich der Geistliche.

Die Kirchenfenster des Glas-Künstlers Egbert Lammers in der Bonifatius Kirche Bad Belzig werden zu Allerheiligen im Lichterglanz der Kerzen erstrahlen. Quelle: privat

Egbert Lammers war auch ein international tätiger Glas-Künstler, der in der Bad Belziger Kirche eines seiner Frühwerke hinterlassen hat, erklärt Stegemann. „Zu sehen sind zwölf Heilige, einige davon aus seiner Zeit und unserem Land. Unsere Kirche ist ja benannt nach dem Heiligen Bonifatius. Man könnte sie wegen der schönen Heiligen-Fenster aber mit Fug und Recht auch eine Allerheiligen-Kirche nennen.“

Schon zu Zeiten des Römischen Reiches gab es bereits zu viele Heilige, um sich an jeden einzelnen zu erinnern, erklärt Stegemann. „Schon allein die zig-tausenden von Märtyrern, die von den Römern getötet wurden, weil sie ihrem Glauben nicht abschwören wollten - die sind ja alle „automatisch“ heilig“, erklärt Burkhard Stegemann. Eine der ersten Allerheiligen-Kirchen war übrigens der Pantheon-Tempel, eigentlich für die Götter der von den Römern besiegten Nationen, den der Pfarrer in seiner Studienzeit in Rom oft und gerne besuchte, wie er verrät.

Persönlich ist für Pfarrer Burkhard Stegemann Allerheiligen eines der schönsten Feste im Kirchenjahr. „Gott ruft uns alle zu ihm in den Himmel - womit er allerdings ruhig noch ein bisschen warten kann. Aber irgendwann ist es so weit! Und Allerheiligen sagt mir: da wartet etwas Großes auf dich.“

Pfarrer Burkhard Stegemann spüre durch die Feier neu, wie die Heiligen im Himmel den Menschen hier auf Erden begleiten und wie sie Mut machen, unseren Weg auf das himmlische Jerusalem hinzugehen, so der Geistliche. „In diesem Jahr werde ich wohl auch besonders an meine Mutter denken, die elf Jahre bei mir zuhause gelebt hat und im März gestorben ist. Sie wird wohl jetzt im Himmel angekommen sein. Ja, Allerheiligen - das ist das Fest aller Menschen, die im Himmel mit Gott sind“, resümiert der Geistliche.

Von Johanna Uminski