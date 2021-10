Bad Belzig

Vom 21. April 1958 an, dem Tag der Grundsteinlegung, konnten die Belziger beobachten, wie neben dem alten Krankenhaus an der Niemegker Straße ein neues entstand. Das Interesse an diesem Bauvorhaben war enorm.

Schließlich bestand seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein enormer Platzmangel im alten Gebäude, dass ständig überfüllt war. Patienten mussten daher oft in umliegende Häuser wie Treuenbrietzen und Lehnin oder zur Entbindung in das Landambulatorium Brück eingewiesen werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dr. Helga Kroening, damals Chefärztin und Chirurgin, hatte mit dem ersten Spatenstich am 7. Februar 1958 praktisch bereits den Beginn des Bauvorhabens eingeläutet. Planmäßig sollte das neue Kreiskrankenhaus mit seinen fünf Stationen und 210 Betten eigentlich 1960 fertig gestellt werden.

7. Oktober 1961: Die Chefärztin und Chirurgin Dr. Helga Kroening des neuen Krankenhauses Belzig, übernimmt von Polier Zierholz den symbolischen Krankenhausschlüssel. Quelle: Bärbel Kraemer

Im April 1959 wurde Richtfest gefeiert und die Märkische Volksstimme meldete, dass parallel zum Krankenhausbau zusätzlicher Wohnraum für Ärzte, Schwestern und technisches Personal geschaffen wird. Doch immer wieder gab es Probleme. Mal fehlte es an Baumaterial, mal an erforderlicher Technik.

Am 7. Oktober 1961, dem 12. Jahrestag der DDR, war es endlich so weit. Das neue Kreiskrankenhaus, von dem es heißt, es sei eines der modernsten Landkrankenhäuser gewesen, wurde seiner Bestimmung übergeben.

Ein halbes Jahr danach hatten sich die rund 160 Beschäftigten auf den einzelnen Stationen und in den Abteilungen gut eingearbeitet. Das Leben im neuen Krankenhaus pulsierte.

Doch wie sah es im Haus aus? Dr. Volkmar Senst, der als junger Arzt dort tätig war, verfasste für den „Heimatkalender“ des Kreises Belzig einen Aufsatz, der hier gekürzt wiedergegeben wird:

Tritt man durch die Glastür in die Halle, ist man angenehm überrascht, dass das strenge Klinikweiß durch lebensfrohe Farbgestaltung abgelöst wurde. Im Erdgeschoss, die Kinderstation.

Am 7. Oktober 1961 wurde das Belziger Kreiskrankenhaus eingeweiht. Die Feierlichkeiten waren Teil der Burgfestwoche, die eigens dafür in den Herbst verlegt wurde. Quelle: Bärbel Kraemer

Da ein direkter Zutritt der Besucher zu den Kindern wegen Infektionsgefahr nicht gestattet wird, können die kranken Kinder, die großen Fenster erlauben es, vom Balkon aus von den Angehörigen gesehen werden.

Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich die Elektro-Therapie, die Röntgenabteilung und das Labor. Die gynäkologische Operationsabteilung, die Wochenstation und die gynäkologische Station sind im ersten Obergeschoss untergebracht. Innerhalb eines halben Jahres wurden in dieser Abteilung 309 Kinder geboren.

Die chirurgische Operationsabteilung und die chirurgischen Stationen befinden sich im zweiten Obergeschoss, während im dritten Obergeschoss die Patienten mit inneren Krankheiten liegen. Zwei Fahrstühle, die alle Etagen des Hauses erreichen können, erleichtern dem Pflegepersonal und den Stationshilfen die anstrengende Arbeit.

Auf den Korridoren ist durch die verschiedenfarbigen Wände, durch Gewächse und Bilder, den Stationen ein lebensfrohes Aussehen gegeben.

Die gemütliche Sesselecke, die sich auf jeder Station befindet, wird gern von den genesenden Patienten aufgesucht. Hier werden Unterhaltungen geführt, man spielt Karten oder Schach, kurz und gut, der Patient vergisst für eine Weile seine Krankheit.

Das Krankenhaus Belzig von der Westseite mit Blick auf den Besuchereingang (Ansichtskarte von 1967). Quelle: Bärbel Kraemer

Für die bettlägerigen Patienten, die in modern eingerichteten Dreibett-Zimmern liegen, ist Abwechslung durch Kopfhörer gegeben, die an das öffentliche Rundfunknetz angeschlossen sind. Leseratten können sich aus der Patientenbibliothek Bücher ausleihen.

Die einzelnen Stationen sind nach den modernsten Gesichtspunkten eingerichtet. Große Fenster und helle pastellfarbene Anstriche in den Patientenzimmern schaffen ein gemütliches Milieu.

Moderne Zimmer im Krankenhaus Belzig

Jedes Zimmer hat neben dem Wandschrank eine Waschnische. An den einzelnen Betten, die mit gut federnden Matratzen ausgelegt sind, befinden sich moderne Bettlampen, Tisch und Sessel geben dem Krankenzimmer ein behagliches Aussehen. Die notwendige Wäsche, zum Beispiel Nachthemden, Handtücher, Waschlappen, wird vom Hause geliefert.

Bei der Aufnahme der Patienten werden die privaten Kleidungsstücke in große Zellophanbeutel verstaut, mit Namen versehen und in die sich im Sockelgeschoss befindliche Kleiderkammer gegeben. So ist ein Verwechseln der Kleidungsstücke ausgeschlossen.

Die Bevölkerung leistete beim Bau des Krankenhauses Belzig mehr als 10.000 Aufbaustunden im NAW (Nationales Aufbauwerk), hier beim Fenster putzen. Betriebe leisteten wiederum Geld- und Materialspenden. Quelle: Bärbel Kraemer

Ebenfalls im Sockelgeschoss des Krankenhauses befinden sich die Umkleideräume der Angestellten, Duschräume und die mit modernsten Geräten ausgestattete Küche.

In der Bäderabteilung werden die Kranken nach den neusten Methoden dieser Behandlungsart geheilt. Im Kellergeschoss sind die Waschküche und die Heizungsanlage untergebracht. Täglich werden etwa 230 Kilogramm Wäsche bearbeitet. Vier Tonnen Kohle werden in den Wintermonaten täglich zur Beheizung des Krankenhauses gebraucht.

Beachtliche Kosten zum Unterhalt des Belziger Krankenhauses

Insgesamt betragen die Unterhaltungskosten im Jahr 2,3 Millionen DM. In den Nebengebäuden des Komplexes befinden sich die Werkstätten der hausangestellten Handwerker und das Notstromaggregat, dass bei Stromsperren oder Störungen für eine ausreichende Beleuchtung und für das Weiterarbeiten der wichtigsten Geräte sorgt. Die eingebaute Klimaanlage garantiert die notwendige Temperatur in den Arbeitsräumen.

Von Bärbel Kraemer