Am Ostersonntag um 17 Uhr läuten die Glocken der Kirchen in Bad Belzig. Dies soll als ökumenischer Ostergruß aller christlichen Gemeinden der Stadt verstanden werden. „ Ostern feiern wir, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt wurde. Das Leben ist stärker“, erklärt die evangelische Pfarrerin Christiane Moldenhauer. „Dieser Glaube macht uns froh und verbindet unsere Gemeinden. Dies wollen wir mit allen Menschen teilen.“

Der katholische Pfarrer Burkhard Stegemann lädt dazu ein, das Glockenläuten mit einem Gebet zu verbinden: „Die Glocken schaffen Gemeinschaft. Sie rufen uns zur Hoffnung – und sie rufen zum Gebet.“ Zur ökumenischen Gemeinschaft in Bad Belzig gehören auch die Freie Evangelische Gemeinde und die Neuapostolische Kirche.

Kirchen stehen für Gebete offen

Zu Karfreitag und Ostern werden auf der Webseite der Evangelischen Kirche außerdem Andachten zum Anhören verfügbar sein. Sie wurden anlässlich der Feiertage in der Marienkirche aufgenommen. Neben Texten und Gebeten erklingen auch Orgelmusik und Kirchenlieder. Wie üblich stehen die Kirchen zur persönlichen Einkehr und zum Gebet offen.

Für Frühaufsteher, die den Ostermorgen traditionell kurz vor Sonnenaufgang feiern möchten, bietet die Kirchengemeinde Niemegk in diesem Jahr eine Osternachtsandacht auf der Videoplattform „ Youtube“ an. Um 5.30 Uhr am Ostersonntag wird das Video freigeschaltet, das die Entzündung der neuen Osterkerze zeigt und mit dem altkirchlichen Exsultetgesang feierlich das Licht des Ostermorgens begrüßt.

Für Frühaufsteher bietet die Kirchengemeinde Niemegk in diesem Jahr eine Osternachtsandacht auf der Videoplattform „Youtube“ an. Quelle: Privat

„Diese ungewöhnlichen Zeiten lassen uns das Osterfest und die Karwoche in einer noch nie da gewesenen Art und Weise erleben“, sagt Treuenbrietzens Pfarrerin Susanne Weichenhan. Sie verweist ebenfalls auf das Angebot der geöffneten Kirche am Gründonnerstag von 18 bis 19.30 Uhr und am Karfreitag von 15 bis 17 Uhr.

Am Ostersonntag ist die Kirche von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet und die Gemeindeglieder sind eingeladen, sich einen Post-Gottesdienst von der Wäscheleine zu pflücken – vor der Kirche und bei Regen im Turmeingang. „Die Kinder sind ebenfalls eingeladen, für sie wird auch eine Überraschungspost vorbereitet“, sagt Susanne Weichenhan weiter. „Aber bei allem müssen natürlich unbedingt die Verhaltensregeln der Pandemie eingehalten werden.“

In Treuenbrietzen sind die Gemeindeglieder eingeladen, sich einen Post-Gottesdienst an der Kirche abzuholen. Quelle: Susanne Weichenhan

Die Andachten zum Anhören können im Bad Belziger Gemeindebüro als CD bestellt werden unter: 033841/31896. Sie sind außerdem zu finden unter: www.kirche-region-belzig.de. Daniel Geißlers Youtube-Kanal ist zu finden auf der Website www.youtube.de, einfach in die Suchleiste „ Daniel Geißler“ eingeben.

