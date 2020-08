Lütte

Erleichterung und ein wenig Bammel hatten die Vereinsmitglieder vom Alten Haus in Lütte vor dem Neustart unter Corona-Bedingungen. Unbegründet, wie sich beim ersten Landcafé auf dem grünen Außengelände herausstellte.

„Wir hatten Gäste zwischen 2 und 92 Jahren. Es wurden Geschichten von früher erzählt und alle waren froh, in dieser Runde wieder einmal zusammen zu kommen“, resümiert Vereinsmitglied Anne Baaske. Zwischen 40 und 50 Gästen wurden im Laufe des Nachmittages bewirtet.

Viel Verständnis für Corona-Auflagen

Die Teilnehmer brachten viel Verständnis und Rücksicht für die besondere Situation auf. Eigens dafür zogen beispielsweise Papierhandtuchhalter in den Toilettenraum ein, Desinfektion war allerorten verfügbar, Platz genommen wurde an Einzeltischen statt an langer Tafel und die Zettellage rund um Personendaten musste bewältigt werden.

Seit März stand das Vereinsleben weitestgehend still. Abgesagte Feierlichkeiten, keine Buchung der Ferienwohnung, alles Einnahmen der Vermietung, die zur Abdeckung der laufenden Kosten dienen. „Allein durch den Wegfall des Obstblütenfestes stehen für unsere Vereinsarbeit rund 3500 Euro weniger zur Verfügung“, sagt Baaske.

8000 Euro für den Zwischenboden

Langsam kehrt wieder Leben ein. Die ersten Urlauber waren da, eine Einschulungsfeier fand statt. Erst vor zwei Wochen gab es einen großen Jahresputz. nebenher liefen Reparaturarbeiten und Pflege der Außenanlagen. „Die Spinnen hatten bereits versucht, das Haus für sich zu vereinnahmen“, erinnert sich Baaske.

Mit dem Neustart gab es auch eine finanzielle Überraschung für den Verein. 8000 Euro stellt die Mittelbrandenburgische Sparkasse für einen Zwischenboden in der zum Hofensemble gehörenden Scheune zur Verfügung. Dort sollen dann die Gartenmöbel besser verstaut werden können.

Landcafé und Adventsbasteln

Wie es im Veranstaltungsplan weitergeht ist noch nicht fix. „Wenn das Wetter schön bleibt, könnte man über ein weiteres Landcafé im Spätsommer nachdenken“, findet Vereinsmitglied Anke Nothdurft. Und, wenn auch mit Maskenpflicht, könnte das beliebte Adventsbasteln in der alten Schmiede stattfinden. Dann vielleicht mit Mund-Nasen-Schutz mit Weihnachtsmotiv, um den Auflagen auch etwas positives abgewinnen zu können.

Am Alten Haus in Lütte zusammenkommen ist Brauchtumspflege des 21. Jahrhunderts. Hier werden Dorfgeschichten tradiert, lokale Unternehmen unterstützt und in Veranstaltungen eingebunden. Lütte lebt und gestaltet gemeinsam Zukunft. Auch oder erst recht in Corona-Zeiten.

Von Natalie Preißler