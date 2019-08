Bad Belzig

Der Jugendfanfarenzug Bad Belzig hat wieder den Auftakt zum Altstadtsommer gestaltet. Am Freitagabend führte er den Lampionumzug mit bestimmt 500 weiteren Teilnehmern entlang des Stadtgrabens bis zur Burg Eisenhardt an. Zuerst stimmte das Ensemble „Ich geh’ mit meiner Laterne“ an. Dann ging es los. Zahlreiche Familien folgten –schön nacheinander ging es am Wasser entlang.

Mit der Traditionsveranstaltung in Regie des Gewerbevereins und der freiwilligen Feuerwehr ist bei besten äußeren Bedingungen das Finale der 56. Burgfestwoche eingeläutet worden. Die Anregung zu dem besonderen Erlebnisbummel hatte noch der frühere Festwochenveranstalter Georg Pannwitz gegeben. „Auf jeden Fall wird das Kleinod zu dem Anlass auch schön aufgeräumt“, freut sich Uhrmachermeister Harald Bartels.

Tausende Besucher erwartet

Drei Tage lang gibt es nun bei voraussichtlich bestem Wetter kulturelle und kulinarische Köstlichkeiten vor der herrlichen Kulisse des Bad Belziger Zentrums zu genießen. Knapp zwei Dutzend Bühnen stehen am Rathaus, in Gassen, auf Höfen und in Nischen. Dort werden Musik und Tanz, Theater und Kabarett geboten. Tausende Besucher werden erwartet.

Nächster Höhepunkt soll der Festumzug der Vereine am Sonnabend, 13.15 Uhr, sein. Er führt vom Fläming-Bahnhof via Karl-Marx-Straße und Niemegker Straße zur Festmeile.

Dort reihen sich nicht zuletzt die Chöre ein, die am Nachmittag ein internationales Programm in der Marienkirche gestalten. Auf der Marktplatzbühne sind für Sonntag, 19 Uhr, Alexa Feser und Band, angekündigt.

MAZ präsentiert Pogo-Rock-Band

Die MAZ präsentiert das Programm im „Alten Brauhof“ bei den Petra Benke und Bernd Sachse. Die Wirtsleute haben eigens den großen Biergarten geöffnet. Nach der ZZ-Top-Coverband“ Ombrezz“ am Freitag steht am Sonnabend die heimische Pogo-Rock-Band um die beeindruckende Frontfrau Stephanie Brandt abwechselnd mit DJ Basti auf der Bühne. Und am Sonntag gestalten Andreas Merseburger & Steffie mit dem besten Blues der Stadt den Ausklang.

Der Eintritt zu dem Veranstaltungsreigen ist frei. Aber Christian Kirchner und sein Mitstreiter vom Festverein, der das Spektakel seit zehn Jahren ehrenamtlich organisiert, hoffen auf freiwillige Spenden beim Ansteckerverkauf. Für die fünf Euro gibt es außerdem ein Los zur Teilnahme an der Tombola. Sonntag, 18 Uhr, wird der Gewinner eines 1000-Reise-Gutscheines ermittelt.

Von René Gaffron