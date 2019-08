Bad Belzig - Familiäres Flair prägt den Altstadtsommer Drei Tage lang wurde in der Altstadt von Bad Belzig gefeiert. Auf Höfen und Bühnen gab’s vor allem für den Nachwuchs viel zu erleben. Den Cheforganisator treibt die offene Perspektive des Festes um.

Jubel, Trubel, Heiterkeit beim Festumzug, auf den Höfen und an den Bühnen – hier in der Kinder- und Jugendstraße an der Marienkirche. Quelle: René Gaffron