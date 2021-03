An der B 246 in Klein Glien bekommen die Bäume Vorfahrt

Hagelberg

Der Ausbau der B 246 zwischen Bad Belzig und Klein Glien geht in die finale Phase. Planmäßig im April soll die Piste – dann mit einem Radweg an der Seite – freigegeben werden.

Blick auf die B-246-Baustelle am Rand von Klein Glien. Quelle: René Gaffron

Indes wirft die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Klein Glien ihre Schatten voraus. Sie soll in Ergänzung zu den bestehenden Inseln und Verschwenkungen an den Ortseingängen ein weiteres Nadelöhr erhalten. Es dient auch der Verkehrsberuhigung, begründet sich aber hauptsächlich mit dem Schutz von Bäumen auf der Südseite. Die Linden am Friedhof sind Naturdenkmale und sollen erhalten werden. Außerdem müssten Besucher, die vom Gelände kommen, nicht mehr unmittelbar am Straßenrand stehen.

Einspurig auf 60 Metern

Sie würden im besten Fall auf einen Gehweg heraustreten, der allerdings noch nicht eingezeichnet ist. Zu dem Zweck wird also in der Ortsmitte auf einer Länge von 50 bis 60 Metern beabsichtigt, die Breite der Fahrbahn auf vier Meter zu reduzieren.

Naturdenkmal am Friedhof Klein Glien Quelle: Rene Gaffron

6,50 Meter sind ansonsten üblich, damit sich Lastkraftwagen und Busse problemlos begegnen. Diese Engstelle, die zumindest ein wenig an die knifflige B 107-Passage in Neuehütten erinnert, ist im Entwurf des Landesbetriebes für Straßenwesen dargestellt. Robert Wildgrube, Leiter des Bad Belziger Bauamtes, hat das Papier in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates vorgestellt. Vorfahrt hätte seinen Ausführungen zufolge, wer aus Bad Belzig kommt.

Haltestelle am Fahrbahnrand

Der Verkehr wird außerdem gebremst, wenn Busse an der Haltestelle neben dem Gutshof stoppen, wo es in Zukunft keine Extra-Bucht an der Seite mehr geben wird. Die Stationen werden am Fahrbahnrand eingerichtet. Dessen ungeachtet wünschen sich Ortsvorsteher Frank Emmert und Mitstreiter die Ausweisung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern je Stunde für die gesamte etwa 700 Meter lange Dorfpassage.

Die Haltestelle erhält keine Extra-Bucht mehr. Quelle: René Gaffron

Sie verweisen auf einige Engstellen und die zunehmende Zahl von Ein- und Ausfahrten am Coconat-Domizil auf dem Gutshof und nicht zuletzt auf das dann neue Hindernis. Für Velonutzer ist keine eigene Spur oder gar ein Radweg vorgesehen. dafür fehlt Platz, wie es heißt.

Keine Aussage zu Kosten

Wann die Sanierung der Ortsdurchfahrt Klein Glien erfolgt, ist laut Robert Wildgrube absolut ungewiss. Zur Orientierung gab er an: Die Planungen für die demnächst beginnende Erneuerung der Brandenburger Straße in Bad Belzig hatten den vergleichbaren Standard 2015.

Erst recht könnten keine Angaben zu Baukosten gemacht werden, so der Ressortchef. Fahrbahn (und Radweg – wenn vorhanden) bezahlt der Bund, die Kommune zeichnet für Gehweg, Haltestellen und Beleuchtung verantwortlich. Die Anlieger sind neuerdings fast beitragsfrei. Lediglich der Mehraufwand für Grundstückszufahrten wird ihnen anteilig in Rechnung gestellt.

Von René Gaffron