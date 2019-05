Bad Belzig/Niemegk

Das Familiencafé in Niemegk ist am Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Treff ist das Domizil in der Straße der Jugend 8. Es gibt Tee, Kaffee und Waffeln.

Eine offene Schneiderwerkstatt mit Stoffbörse gibt es im Kreativraum „Trollberg“ in Bad Belzig. Treff ist am Montag von 18.30 bis 20 Uhr. Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene sollen von- und miteinander lernen. Unkostenbeitrag zwei Euro plus Materialkosten.

Von René Gaffron