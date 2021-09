Bad Belzig

Heute sind es die Linien 587 und 589. Von Bad Belzig nach Wiesenburg über Schlamau. Und dann weiter nach Medewitz und zurück nach Bad Belzig. Das Ganze: Zweimal. Und zwar am Lenkrad eines kleinen Sprinters, der für Routen mit nur wenigen Fahrgästen eingesetzt wird. Angelique Hoffmann ist Busfahrerin bei der Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH in Bad Belzig – und Springerin. Das bedeutet für die 27-Jährige vor allem viel Abwechslung. Sie fühlt sich auch hinter dem Lenkrad langer Busse wohl, fährt dort, wo gerade Not am Mann ist und wechselt nicht nur die Busse, sondern auch die Routen. Heute Wiesenburg, übermorgen Brandenburg an der Havel und ab und zu auch die längste Regiobus-Strecke von Bad Belzig aus nach Potsdam. Seit zwei Jahren ist sie bei dem kreiseigenen Verkehrsbetrieb angestellt. Ihre ersten eigenständigen Touren als Busfahrerin erlebte sie im vergangenen Jahr – mit damals fast leeren Sitzplätzen.

Wenn Angelique Hoffmann sich an den März und April 2020 erinnert, dann auch daran, mal komplett ohne Fahrgäste mit dem Bus unterwegs gewesen zu sein. Es war die Zeit des ersten Lockdowns und deutlich weniger Menschen als üblich nahmen den Bus. Für die 27-Jährige war der Frühling vergangenen Jahres aber auch die Zeit, in der sie die ersten Male ohne erfahrene Begleitung am Steuer eines langen Gefährts unterwegs war. Regiobus sucht regelmäßig Quereinsteiger. Angelique Hoffmann ist eine von ihnen. Ihren Busführerschein hatte die gebürtige Potsdamerin im Januar 2020 bestanden.

Ein Navigationsgerät gibt im Bus nicht

„Die 95“, eine Schlüsselzahl, die das Bestehen einer theoretischen Prüfung für Quereinsteiger als Busfahrer bei der IHK belegt, wurde kurz darauf in ihren Führerschein eingetragen. Danach stand erst mal Fahren in Begleitung eines geübten Kollegen auf dem Plan. Schließlich muss man sich die Streckenführung einprägen, lernen, wo und wann welche Abzweigung genommen wird. Ein Navigationsgerät gibt es im Bus nicht, dafür aber ein System, das die zu bedienenden Haltestellen anzeigt. Bereits vor ihrem Einsatz als Fahrerin hat sie deshalb ein Training durchlaufen, das sich „Streckenführung“ nennt und bei dem Nachwuchsfahrer die Routen kennenlernen. „Aber wenn man selbst fährt, kann man sich die Strecke besser einprägen, als wenn man bei jemandem mitfährt“, erzählt Angelique Hoffmann. Welche Linie sie zum ersten Mal komplett allein gefahren ist, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. „Aber aufgeregt war ich auf jeden Fall.“

Heute kennt Angelique Hoffmann die Straßen in der Umgebung gut. An einer Haltestelle vorbeigefahren sei sie noch nie, sagt sie. Als Springerin ist sie immer wieder auf unterschiedlichen Routen unterwegs. Ihre liebste Tour sei die Strecke zwischen Bad Belzig und Brandenburg an der Havel. „Weil sie sich gut wegfährt.“ Überhaupt mag die 27-Jährige, die auch schon für einen Lieferdienst gearbeitet und eine Ausbildung als Industrieelektronikerin abgeschlossen hat, ihren Job hinter dem Lenkrad und auf den Landstraßen Brandenburgs gerne. „Ich fahre mittlerweile lieber Bus als mit dem Auto, weil man einfach viel mehr Übersicht über das Fahrzeug hat“, sagt sie.

Durch die eingebauten gläsernen Trennwände vor der Fahrerkabine fühlt sie sich gut geschützt. Nur die Fahrgäste könnten manchmal etwas freundlicher sein. Die Busse sind heute wieder deutlich voller als zu ihrem Start als Busfahrerin, seit einigen Monaten kann auch wieder an der Vordertür eingestiegen werden. Das habe wohl so manchen überrascht, erzählt Angelique Hoffmann. „Die ersten zwei, drei Tage haben viele Leute dann auf einmal kehrtgemacht an der Bushaltestelle.“ Schwarzfahrer, die gerne hinten eingestiegen wären, vermutet sie. Dass sie ihren neuen Job hinter dem Lenkrad durch die Region in einer ungewöhnlichen Zeit und mit weniger Fahrgästen angefangen hat, dem kann Angelique Hoffmann aber auch eine gute Seite abgewinnen: „Ich konnte mich erst mal mehr aufs Fahren konzentrieren.“

Von Jessica Kliem