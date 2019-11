Schwanebeck

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag am Ortsausgang von Schwanebeck einen Unfall verursacht. Der 54-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 102 in Richtung Lütte unterwegs.

Baum erneut beschädigt

An der Verkehrsinsel verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Es kam nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Dieser wurde beschädigt.

Im Zuge der Unfallaufnahme vernahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille.

Unfallschwerpunkt an Verkehrsinsel

Anschließend musste sich der Fahrer einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf Grund des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Immer wieder kommt es an der Verkehrsinsel in der Bundesstraße 102 in Schwanebeck zu Unfällen. So zuletzt erst Ende Oktober.

Von MAZ