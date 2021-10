Schwanebeck

Angetrunken war ein Autofahrer, den die Polizei am späten Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen hat. Der 54-Jährige war gegen 22.30 Uhr in Schwanebeck in der Straße Am Bach kontrolliert worden.

Bei dem Fahrer eines Mitsubishi stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte schnell Gewissheit zu dem Verdacht. Er ergab einen Wert von 0,65 Promille.

Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht nun ein Bußgeld.

Von MAZ