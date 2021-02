Angetrunkener Autofahrer in Ragösen erwischt

Ragösen

Am Freitagnachmittag ist ein angetrunkener Opel-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der 59-Jährige geriet gegen 15.15 Uhr in Ragösen in eine Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Polizeibeamten nahmen einen starken Alkoholgeruch im Wagen wahr.

Ein freiwilliger Atem-Alkohol-Test ergab prompt einen Wert von 0,98 Promille. Der Betroffene wurde zur Dienststelle mitgenommen, um einen erneuten, für das Gericht verwertbaren Atem-Alkohol-Test, vorzunehmen. Dem Alkohohlsünder wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Von René Gaffron