Ein Senior hat sich am Wochenende beim Radeln mit dem Pedelec schwer verletzt. Sonntagabend kam er am Stadtrand von Bad Belzig zu Fall. Er hat die Kontrolle über das Gefährt verloren

Angetrunkener E-Bike-Fahrer in Bad Belzig schwer gestürzt

Mittelmark Angetrunkener E-Bike-Fahrer in Bad Belzig schwer gestürzt