Bad Belzig

Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend in der Altstadt von Bad Belzig für Ärger gesorgt. Bei der Leitstelle gingen mehrere Anrufe ein, in denen sich die Bürger über den herumschreienden 30-Jährigen beschwerten.

Nahe dem Fläming-Bahnhof konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Beschuldigten gegen 22.30 Uhr ausfindig machten.

Er war mit einer Schubkarre unterwegs und lief stark schwankend immer wieder auf die Straße, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Brandenburg. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,28 Promille.

Auf Nachfrage konnte der Somalier keine Angaben zur Herkunft der Schubkarre machen, sodass der Verdacht nahelag, dass diese kurz zuvor durch ihn entwendet wurde.

Der Kontrollierte ließ sich von den Gesetzeshütern nicht beruhigen und betrat immer wieder schwankend die Straße, heißt es. Dem Anschein nach sei er nur eingeschränkt orientiert gewesen. Deshalb wurde der Mann zur Ausnüchterung mit ins Gewahrsam genommen.

Die Schubkarre wurde sichergestellt.

Von René Gaffron