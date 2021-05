Ankunft  früher als gedacht: S-Bahn-Wagen auf dem Gutshof Klein Glien  

Hagelberg

Zum ersten Mal ist eine S-Bahn im Hohen Fläming eingetroffen. Mehr oder weniger planmäßig hat sie den Gutshof Klein Glien am Montag, gegen 16 Uhr, erreicht. Allerdings nicht auf dem Schienenweg. Sondern das Vehikel wurde per Tieflader aus Berlin gebracht.

Krane werden den Waggon am Dienstag früh auf das eigens vorbereitete Gleisbett hieven. Dann ist wohl erst einmal Endstation auf einer ungewöhnlichen Reise.

Transport zeitig auf Achse

Am Montagfrüh wurde der Schienen-Oldtimer am bisherigen Standort in Berlin-Schöneweide verabschiedet und verladen. Schon früher als vom Auftraggeber gedacht, nämlich vor dem Berufsverkehr, startete die Fuhre, die dann ihren Weg vom Adlergestell in Berlin via A 113, A 10 und A 9 bis zur Anschlussstelle Köselitz/Wiesenburg genommen hat. Dann ging es weiter auf der B 107 und B 246 zum Coconat-Domizil, wo die Empfänger jedoch erst am Abend den großen Bahnhof veranstalten wollten.

Gleisbau auf dem Gutshof Klein Glien vor sechs Wochen. Am Dienstag wird ein S-Bahn-Wagen dort postiert. Der Waggon, Baujahr 1927, wird Büro und Blickfang für Gäste aus nah und fern sein. Quelle: René Gaffron

„Der Transport war nicht zwischen 6 un 9 Uhr und nicht zwischen 16 und 19 Uhr gestattet“, erklärt Brummi-Pilot Michael Bierwagen. So konnte er zumindest rechtzeitig die Nachtruhe antreten. Ein Schienenfahrzeug hat seine Paderborner Spezialfirma des öfteren huckepack, so der rotinierte Kraftfahrer.

Sehenswertes Großraumbüro

Nach der Instandsetzung und Renovierung kann der historische Wagen, Baujahr 1927, als 50 Quadratmeter großer Gemeinschaftsarbeitsplatz genutzt werden. Mit der Idee hatten die Digitalarbeiter den Verein Historische S-Bahn Berlin e. V. überzeugt und den Zuschlag erhalten. Zur Freude aller Beteiligten wird der Waggon auch beliebtes Fotomotiv werden, sind sich Janosch Dietrich und Mitstreiter sicher.

Dienstag Vormittag soll die neue Sehenswürdigkeit dann – unter Einhaltung des Infektionsschutzes und Mitwirkung der BürgermeisterRoland Leisegang (Bad Belzig) und Marco Beckendorf (Wiesenburg/Mark) –in Besitz genommen werden.

Von René Gaffron