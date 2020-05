Friseure wieder dienstbereit: Schnitt für Schnitt zurück zu etwas Normalität

Hoher Fläming

Endlich mal wieder zum Friseur. Die Zwangsschließung zur Eindämmung des Corona-Virus ist vorüber. Auch für Frisiersalons im Hohen Fläming gelten seit Montag Lockerungen. Doch haben Kunden wie Mitarbeiter auch zusätzliche Hygiene-Regeln zu beachten. Sie können auch anstrengend sein.

Ohne Termin geht nichts

Wer gleich am ersten Tag vor hatte, sich spontan von seiner überschüssigen Haarpracht trennen zu lassen oder frische Farbe auf längst ausgewachsene Haaransätze auftragen lassen wollte, hatte kaum eine Chance. Ohne Termin geht nämlich gar nichts. Nur wer einen hat, darf die Läden betreten.

„Die Zeit ohne Friseur war furchtbar“, bekennt Karola Schneider. Sie gehört im Bad Belziger Salon Dumschat zu den ersten glücklichen Kunden am Tag eins des Neustarts. Einen sonst üblicher Termin zwischendurch musste entfallen.

So geht es vielen. Der Andrang auf die Friseur-Salons im Hohen Fläming ist entsprechend riesig nach der Zwangspause. So richtig hoch her gehen wird es allerdings in vielen Orten des Flämings wohl erst ab Dienstag. Denn viele Geschäfte haben montags traditionell ihren Schließtag. Doch die Vorbereitung läuft auch dort.

Vorfreude auf die Kunden

Bereits seit Ende der Vorwoche telefonisch Termine für den Neustart vergeben hat unter anderem das Team im Treuenbrietzener Geschäft „Haarscharf“ um Jeanette Stuck. „Wir freuen uns, sie ab 5. Mai wieder frisieren zu dürfen“, verkündet die Chefin ihren Kunden schon froh auf dem Anrufbeantworter.

In der Innenstadt von Treuenbrietzen herrscht im Laden „Hair Design“ sofort am Montag Hochbetrieb. „Das Telefon steht nicht still, obwohl wir schon seit der vorigen Woche Termine vergeben haben, um den Stau schnell abzubauen“, sagt Marin Zikul, der Geschäftsführer der GmbH mit Läden in Jüterbog und Treuenbrietzen.

Nicht alles ist möglich

Er bedauert jedoch, dass nicht auch die dort direkt angeschlossenen Kosmetikstudios unter Auflage wieder öffnen dürfen. „Nur medizinische Anwendungen sind erlaubt mit Rezept“, so Zikul. „Aber bei manchen, vor allem älteren Kunden, wächst sich beispielsweise die so lange schon nicht mögliche Fußpflege nun bereits zu einem medizinischen Problem aus“, sagt der Geschäftsführer.

Seit Montag wieder dienstbereit sein dürfen Frisiersalons. Ohne Termin geht aber nichts. So auch bei Jan Schönwetter im Salon Amort in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Ihren eigentlich freien Montag geopfert haben Ines Dumschat und fünf ihrer insgesamt acht Kolleginnen im Bad Belziger Salon Dumschat. Neue Termine waren schon aus dem Homeoffice heraus per umgeleitetem Telefon vergeben worden, „nachdem klar war, dass wir ab 4. Mai wieder öffnen dürfen“, sagt die Geschäftsfrau. „Wir gewöhnen uns nun daran, alle neuen Regeln einzuhalten“, sagt sie.

Zufriedene Stammkundin

Eine der letzten Kundinnen vor der Corona-Schließung des Geschäfts an der Sandberger Straße war Elvira Kabelitz. „Darum hatte ich bereits einen Termin sicher, der nun sogar um einen Tag vorgezogen wurde“, freut sich die Stammkundin aus Wollin. So war sie gleich am Montag nun eine der Ersten nach der Zwangspause.

Bis Mitte Juni hinein voll ausgebucht ist der Salon „Hair und Flair“ in Brück. „Wir würden gerne mehr tun, um den Stau abzubauen“, sagt Inhaberin Nancy Schulz. Doch lassen die neuen Abstandsregeln das nicht zu. „Wir machen also nun weniger, als wir eigentlich könnten“, so die Chefin. Sie ist dennoch froh, mit ihrem Team „endlich wieder Kunden begrüßen zu dürfen und Einnahmen zu erwirtschaften, um auch alle Mitarbeiter bezahlen zu können“, sagt die Brücker Geschäftsfrau.

Friseure müssen Abstandsregeln garantieren. Wenn der Platz nicht reicht, darf nur jeder zweite Frisierplatz genutzt werden angesichts der Corona-Vorsorge. Quelle: Stephanie Fedders

Das Arbeiten mit dem nun vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz ist besonders anstrengend den langen Tag über, erzählt eine Mitarbeiterin in Brück. Allgemein gelten landesweit in Brandenburg für die Salons Abstandsregeln und diverse Auflagen. Mitunter müssen Frisierstühle unbesetzt bleiben. Auch Wartebereiche sind tabu und gesperrt. Wer den Salon betritt, wird auch mit Desinfektionsspray für die Hände begrüßt.

Einige Dienstleistungen wie Wimpernfärben, Rasieren oder Bartpflege sind indes vorerst nicht erlaubt. Doch viele Kunden freuen sich auch schon mächtig allein über den ersten ordentlichen Haarschnitt seit vielen Wochen.

Von Thomas Wachs