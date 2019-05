Bad Belzig

Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Auf dem Dach der Klinik Ernst von Bergmann in Bad Belzig wird am Dienstag eine Antennenanlage montiert. Sie dient nach Angaben von Kliniksprecherin Theresa Decker der internen Kommunikation der Mitarbeiter. Dafür wird die Technik jetzt modernisiert. Erledigt werden die Spezialarbeiten unter anderem von Industriekletterern.

Industriekletterer montieren auf dem Dach der Klinik Ernst von Bergmann eine Antennenanlage. Der Spezialkran blockiert den Haupteingang. Quelle: Thomas Wachs

Für die Montage vorübergehend gesperrt werden mussten der Hof und der Haupteingang der Klinik für wenige Tage. Denn die Antennenanlage konnte nur mit Hilfe eines großen Spezialkrans mit langem Ausleger auf das Dach gehoben werden. Er ist im Innenhof postiert.

Von Thomas Wachs