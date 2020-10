Bad Belzig

Kraftfahrzeuge zählen, ihre Wege durch das Zentrum von Bad Belzig beobachten und eine Datenlage schaffen. Aus diesen Grundlagen lässt sich dann ein Konzept für die Verkehrsführung und -beruhigung in der historischen Altstadt erstellen. Das empfiehlt jedenfalls Bürgermeister Roland Leisegang.

Das ist in etwa der Gegenentwurf zu dem von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Feldversuch in der Niemöllerstraße. Autofahrer sollten demnach zumindest für eine gewisse Probezeit nach der Passage der Wiesenburger Brücke nicht direkt stadtauswärts fahren können. Vielmehr müssten sie erst auf die Buckelpiste vor dem Landratsamt einbiegen und bis zur Ernst-Thälmann-Straße und zur Puschkinstraße vorfahren.

Sanierte Häuser in Gefahr

Unter solchen Umständen würden die Autofahrer aus Sorge um ihren fahrbaren Untersatz einen großen Bogen um die Ortsmitte machen, lautet die Hoffnung der Urheber dieser Idee. Sie treibt nicht ganz unerwartet die Anlieger auf die Barrikaden. „Die Erziehungsmaßnahme für die Bürger geht auf unsere Kosten“, beklagt Gert Westfahl und zweifelt an der verkehrspolitischen Kompetenz der Sozialdemokraten.

Nicht nur, dass es um den Erhalt der fast ausschließlich mit eigenen Mitteln sanierten Häuser geht, die unter Lärm, Dreck und Erschütterungen leiden. Dabei war unmittelbar infolge des Baus der B-102-Umgehung vor den Toren von Bad Belzig für die Einbahnstraßen-Regelung und Parkzone in der Ernst-Thälmann-Straße gesorgt worden. Der jetzige Vorschlag wäre laut Gert Westfahl kontraproduktiv.

Die Buckelpiste am Landratsamt Bad Belzig ist aber auch R-1-Route und somit entsteht zusätzliche Gefahr für Velo-Nutzer. Quelle: René Gaffron

Auch handelt es sich um den Schulweg zu Fläming-Gymnasium, Freier Schule „ Fläming“ und Musikschule. Schließlich stellt die Piste mit dem historischen Pflaster einen Abschnitt des R 1-Radweges dar, auf dem nicht experimentiert werden sollte, so die Sorge der Anwohner. Sie haben ihre Befürchtungen bereits in einem Brief an das Rathaus formuliert.

Senioren fürchten Unfall-Zunahme

Sicherheitsbedenken führt auch Jürgen Gottschalk ( CDU) namens des Seniorenbeirates an. Demnach steigt die Gefahr für die Fußgänger, die an der Wiesenburger Brücke geradeaus gehen und von den Rechtsabbiegern womöglich übersehen werden. Parteikollegin Jana Stephan mutmaßt, dass die motorisierte Zielgruppe eher auf den Papendorfer Weg durch die Burgwiesen ausweichen könnte, was ebenfalls wegen der wertvollen Flora und Fauna dort nicht gewünscht sei.

Die Wiesenburger Brücke könnte eine gefährliche Ecke werden fürchtet der Seniorenbeirat Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Unsere Vorlage resultiert aus Beschwerden über den Durchgangsverkehr in der Wiesenburger Straße“, wirbt Sven Schmidt um Verständnis. Im Hauptausschuss fand sich – nicht einmal zeitlich befristet – keine Mehrheit für den Test. „Wir wollen die Diskussion zur Problematik anstoßen –das ist zumindest gelungen“, sagt Ingo Kampf ( SPD). Der Stadtverordnetenvorsteher zeigt sich offen für die Anregungen der Einwohner.

Problematik schon oft erörtert

Er verweist auf die 2014 bereits ausgesprochene Fazit von Fachplaner Dirk Ohm. Basierend auf den damals erhobenen Daten hatte er friedliche Koexistenz von Fußgängern, Auto- und Radfahrern durch Verkehrsberuhigung im Zentrum empfohlen.

Torsten und Rebecca Steinhardt wehren sich gegen mehr Autos, die vielleicht in Zukunft die Niemöllerstraße in Bad Belzig passieren könnten. Quelle: René Gaffron

Torsten Steinhardt, Anwohner der Niemöllerstraße und mit seinem Immobiliengeschäft an der Spiegel-Kreuzung ansässig ahnt: „Wer den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt haben will, darf ihn –zum Beispiel auf der Straße der Einheit –gar nicht so zahlreich hinein lassen.“

Von René Gaffron