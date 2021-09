Bad Belzig

Wann kommt denn nun mein Bus? Hat der etwa Verspätung? Oder ist der schon weg? In Echtzeit können Fahrgäste in Bad Belzig jetzt sehen, wie lange sie noch auf den Omnibus warten müssen oder ob der womöglich schon ohne sie losgefahren ist. „X 2 Wittenberg 50 Minuten“ steht beispielsweise auf einem der Displays über den Wartehäuschen am Busbahnhof.

Am Busbahnhof in Bad Belzig sind Fahrplananzeigen in Echtzeit zu sehen. Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig, Vizelandrat Christian Stein (CDU) und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos/v. l.) sehen sich die Tafeln an. Quelle: Hermann M. Schröder

„Ich denke, das ist eine sehr praktische Sache“, sagt Lea Schmidt aus Borne, die gerade auf ihren Bus wartet. „Finde ich sehr gut.“

Ihre Nachbarin auf der Bank dreht neugierig den Kopf in die Höhe. „Die habe ich ja noch gar nicht gesehen, das ist aber ein guter Service“, meint auch sie. „Das muss ich mir merken.“

Die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark hat die modernen Echtzeit-Anzeigen jetzt anbauen lassen. Sie sind an die große Datenbank beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gekoppelt. Diese wird ständig von jedem Bus mit aktuellen Informationen versorgt.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig, Vizelandrat Christian Stein (CDU) und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos/v. l.) am Bad Belziger Busbahnhof. Quelle: Hermann M. Schröder

„Deshalb hat ja jetzt jedes Fahrzeug auch fünf Antennen“, sagt Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Über das rechnergestützte Betriebsleitsystem und GPS-Sender lässt sich auf den Meter genau bestimmen, wo welches Fahrzeug gerade unterwegs ist und wie lange es noch bis zum nächsten Haltepunkt braucht.

Wenn ein Bus aus der Haltestelle wieder rausrollt, wird das Display sofort gelöscht. Ein verspäteter Fahrgast weiß dann ganz genau, der der weg ist und er nicht umsonst warten muss. Im besten Fall steht der nächste ja schon dran.

Regiobus betreibt schon 118 elektronische Echtzeit-Anzeigen in Potsdam-Mittelmark

Bis jetzt hat das Verkehrsunternehmen 118 dieser Tafeln in Potsdam-Mittelmark in Betrieb genommen. Sie sind zum Beispiel auch in Teltow im Einsatz. „Am Bahnhof in Bad Belzig machen wir jetzt weiter“, kündigt Hans-Jürgen Hennig an. Dort sollen nun drei Geräte angebaut werden.

Am Busbahnhof in Bad Belzig sind Fahrplananzeigen in Echtzeit zu sehen. Quelle: Hermann M. Schröder

Insgesamt 300 dieser elektronischen Echtzeit-Anzeigen will Regiobus im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark installieren. Sie sind an Haltstellen mit mehreren Linien und Umsteigemöglichkeiten vorgesehen. Insgesamt gibt es rund 700 Haltestellen im Landkreis.

„Sie sind sehr benutzerfreundlich“, lobt Vizelandrat Christian Stein (CDU) die Investition. „Damit machen wir den öffentlichen Personennahverkehr deutlich attraktiver für die Fahrgäste.“

Auch Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang freut sich über die neuen Anzeigen. „Das ist schon ein sehr cooler Kundenservice.“

Premiere auf der Buga 2015 in Brandenburg an der Havel

Ganz billig ist die Anschaffung nicht. Rund 2500 Euro kostet laut Hennig eine zweizeilige Tafel, die mit vier Zeilen schlägt mit ungefähr 3400 Euro zu buche. Die Anzeigen kommen aus Schweden und sind batteriebetrieben. „Das ist ein sehr gutes System“, lobt der Regiobus-Chef die robuste und durchdachte Technik. Eine Batterie halte bis zu viereinhalb Jahre.

Die Anzeigen hatten auf der Bundesgartenschau 2015 in Brandenburg an der Havel ihre Premiere in der Region. „Die ersten haben wir danach gleich übernommen“, berichtet Hans-Jürgen Hennig.

Von Hermann M. Schröder