Raben

Wer weiß noch, wie frisch gepresster Apfelsaft schmeckt? Wer baut den höchsten Apfelturm und schält die längste Schale ab? Am Wochenende gibt es Antworten auf diese Fragen im Naturparkzentrum.

Das Kernobst aus der Region kann vor Ort frisch verarbeitet und mit einer Hydropresse schonend gepresst werden. Kinder dürfen mit einer kleinen Handpresse sich selbst als Keltermeister probieren. Für Erwachsene gibt es wenige Tage alten „Apfel-Federweißen“.

Am Sonntag ist wieder die Baumschule Wichmann aus Steckby zu Gast. Ein Pomologe bestimmt die Apfel- und Birnensorten aus den Gärten der Besucher. Dazu sind bitte drei möglichst ähnliche, typische Früchte mitbringen. Außerdem stehen verschiedene Obstgehölze zum Verkauf bereit.

Ebenfalls am Sonntag wird Jürgen Pflaum, Experte in Sachen in Gehölzschnitt, erwartet. Nach einem kurzen Einführungsvortrag um 14 Uhr zum naturgemäßen Obstbaumschnitt führt er über die kleine Streuobstwiese vor der Tür und zeigt Tipps für die Praxis.

Apfeltage am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 17 Uhr, im Naturparkzentrum Raben

Von René Gaffron