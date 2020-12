Bad Belzig

Es ist eine Entscheidung, die bei leckerem Schnitzel mit Bratkartoffeln gefallen ist: Augenoptikermeister Marcel Mehring ist der neue Geschäftstreibende in der Straße der Einheit in Bad Belzig und wird voraussichtlich Ende Januar die Apollo-Optik Filiale eröffnen. Ausschlaggebend dafür war, so sagt er, auch der Charme der Stadt und ein Kundenstamm, der nun bald in den Genuss der Vor-Ort-Betreuung kommen darf. Im Interview mit der MAZ verrät Mehring, warum Bad Belzig der ideale Standort für sein Unternehmen ist – und wie er die Aussagen der baldigen Konkurrenz in der Stadt sieht.

Herr Mehring, was gefällt Ihnen an Bad Belzig?

Marcel Mehring: Meine Familie und ich sind sehr gern in Bad Belzig. Wir waren schon oft hier und haben den kleinen Kurzurlaub jedes Mal sehr genossen. Die Kinder lieben das Erlebnisbad und bei schönem Wetter kann man sie nicht mehr aus dem Wasser bekommen. Meine Frau und ich entspannen dann doch lieber in der Steintherme und genießen dort einfach mal die Ruhe. Man kann in Bad Belzig sehr gut Essen und ohne große Strecken zurückzulegen, ist man für einen Spaziergang sofort in der Natur. Ein ganz besonderes Erlebnis verbinden wir mit der Kunsteisbahn. Dort hat unsere Tochter das Eislaufen gelernt, es ist wirklich sehr schade, dass die Eisbahn schon viele Jahre nicht mehr betrieben wird. Schon damals waren wir von dem Charme der kleinen gepflegten Stadt Bad Belzig sehr angetan und haben, zu dieser Zeit noch aus Spaß gesagt, hier wär es schön ein Geschäft aufzumachen.

Apollo-Optik kündigt die Eröffnung einer Filiale in der Bad Belziger Innenstadt an. Quelle: Natalie Preißler

Welche beruflichen Beweggründe stecken hinter der geplanten Filialeröffnung?

Ich bin seit nunmehr über 15 Jahren Augenoptikermeister und betreibe in Zerbst/Anhalt und in Calbe /Saale jeweils ein Augenoptikgeschäft als Franchisepartner von Apollo Optik. Ich habe sehr viele Kunden, die hier aus der Region zu mir nach Zerbst fahren um ihre Brillen und Kontaktlinsen zu kaufen. So wuchs die Idee vom eigenen Geschäft in Bad Belzig. Nach ersten Gesprächen und einer Besichtigung des Geschäftes in der Straße der Einheit, ist die Entscheidung letztendlich bei einem sehr leckeren Schnitzel und Bratkartoffeln im alten Brauhof gefallen.

Wann begrüßen Sie die ersten Kunden?

Die Eröffnung soll nach Beendigung aller Umbau- und Renovierungsarbeiten Ende Januar/Anfang Februar sein. Ich hoffe, dass die Corona-bedingten Einschränkungen bis dahin gelockert wurden. Bei einer Geschäftseröffnung fallen viele Stunden Planung und Vorbereitungen an. Die ein oder anderen Nerven kostet es einen schon bis nachher alles so ist wie man es sich vorstellt. Das ist eine aufregende und spannende Zeit zugleich und man fiebert der Eröffnung mit Freude entgegen. Diese muss dann natürlich ordentlich gefeiert werden. Trotzdem steht an erster Stelle die Gesundheit und deshalb sollte es doch erst einmal eine stille Eröffnung werden. Sobald es die Lage zulässt, möchten wir die Feier nachholen.

Inwiefern ist es für Sie relevant, dass es bereits drei privat geführte Optiker in der Innenstadt gibt?

Auch in Zerbst gibt es noch drei andere Kollegen, die jeweils ein privat geführtes Optikgeschäft betreiben. Im privaten wie auch im geschäftlichen Umfeld hat ein respektvoller, fairer Umgang miteinander oberste Priorität für mich. Man sagt ja „Konkurrenz belebt das Geschäft". Ich meine, Konkurrenz ist mein Antrieb jeden Tag ein kleines Stück besser zu werden. Letztendlich entscheidet jeder Kunde selbst wo und ob er kauft. Fühlt man sich wohl und passt das Bauchgefühl? Bekommt man in entspannter Atmosphäre auf alle Fragen eine Antwort? Werden die eigenen Wünsche und Bedürfnisse ernst genommen? Stimmen dann noch Preis und Leistung, sind am Ende alle glücklich.

Von Natalie Preißler