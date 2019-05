Bad Belzig

Hardrock-Glockenklang zum Einmarsch und die von Robby Schulze interpretierte Hymne „Lass uns noch zusammen bleiben“ (frei nach den Fantastischen Vier und Clueso) zum Abschluss bildeten den musikalischen Rahmen der Jugendfeier am Sonnabend. Insgesamt 102 Jungen und Mädchen aus Bad Belzig und Umgebung sind dabei ganz originell in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Das unterhaltsame Zeremoniell ist einmal mehr vom Humanistischen Regionalverband Brandenburg/ Belzig gestaltet worden.

In der Albert-Baur-Halle gingen –wie im vergangenen Jahr – wieder zwei Durchgänge über die Bühne. Teilnehmer waren Achtklässler aus der Krause-Tschetschog-Oberschule und dem Fläming-Gymnasium in der Kur- und Kreisstadt.

Besuch im Bundestag

„Der Zuspruch ist vor allem den geburtenstarken Jahrgängen geschuldet“,bestätigt Axel Krause. Der Regionalleiter berichtet, dass die Offerten zur Vorbereitung ebenfalls auf gute Resonanz gestoßen seien. „Vermittlung von Werten beispielsweise beim Besuch im Bundestag ist die eine Seite“, sagt er. „Praktische Angebote wie Erste Hilfe oder Tanzstunde sind die andere und besonders gut nachgefragt.“ Neu im Programm war ein Besuch bei den Segelfliegern in Brandenburg/Havel.

Der Regionalleiter ist stolz darauf, die Tradition der Jugendweihen nach 1990 fortsetzen zu können. Der Name und der politische Inhalt haben sich geändert, allerdings die Ermunterung zur Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft gilt wie bisher, lautet sein Resümeé.

Günter Baaske erinnert an die Wende

Das war nicht zuletzt die Botschaft von Günter Baaske ( SPD) als bewährtem Festredner. Der Wahlkreisabgeordnete im Landtag Brandenburg schlug in der mit Zitaten und Anekdoten gespickten Ansprache einen Bogen von der friedlichen Revolution 1989/90 zur heutigen Fridays-For-Future-Bewegung des Nachwuchses, die sogar den Hohen Fläming erfasst hat.

Robby Schulze und Band sorgten für den musikalischen Rahmen in der Albert-Baur-Halle. Quelle: Dirk Fröhlich

Es hätte den Umbruch vor 30 Jahren sehr wahrscheinlich nicht gegeben, wenn nicht mutige Menschen vorangegangen wären und sie sich gar an die Vorgaben des Staates oder die mahnenden Bedenken mancher Älterer gehalten hätten, berichtete er. Umweltthemen seien damals unter anderem ein Antrieb der Oppositionellen gewesen. Der Einsatz habe sich letztlich gelohnt, bilanzierte Günter Baaske mit Verweis auf die verbesserte Qualität der Gewässer hierzulande.

Chancen in der Heimat

Der ehemalige Bildungsminister riet den Jugendlichen allerdings nicht minder, den für politisches Engagement verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen. Als Grundlage für die persönliche Entwicklung und für die des Landes. „Ihr müsst die Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und Beruf nutzen. Für die Zukunft braucht es Fachkräfte und niemanden, der sich nur so durchwurschtelt“, sagte der Politiker. Er erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass die jungen Leute vor zehn Jahren noch häufig die Heimat in der Regel verlassen mussten, um ihre Laufbahn zu starten.

Buch „Lebenswege“ als Geschenk Der Humanistische regionalverband gestaltet die Jugendfeiern nicht nur in Bad Belzig, sondern auch in Brandenburg/Havel, Beelitz und Rangsdorf. Im Vorbereitungsprogramm gab es ein Dutzend Veranstaltungsangebote. Unter anderem konnte im Januar auch das Druckhaus der MAZ in Potsdam besucht werden. Alle Teilnehmer haben als Souvenir das Buch „Lebenswege“ erhalten. Es enthält neun biografische Gespräche zwischen Jung und Alt. 83Jungen und Mädchen aus dem Raum Brück/ Treuenbrietzen hatten ihren Festakt bereits am 4. Mai in den Kammerspielen Treuenbrietzen. Die Organisation liegt dort in Händen von Christina Bunzel.

Der Appell, in privaten Sachen die richtigen Freunde zu finden und auf die Familie zu vertrauen, kam beim zahlreich erschienen Publikum besonders gut an.

Die Jugendfeier wurde sodann zum Spektakel. Live-Gesang von Robby Schulze, Lucas Weißbach und Tobias Borchers als Comedy-Duo sowie der Showtanz der Formation „Sweet Lights“ aus Plaue sorgten für den unterhaltsamen Rahmen des Familienfestes.

Von René Gaffron