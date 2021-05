Arbeiterwohlfahrt bringt Kinderarmut im Hohen Fläming zur Sprache

Bad Belzig/Niemegk

Für manche Jungen und Mädchen ist die ablehnende Antwort mit Tränen verbunden, wenn die Eltern einen Wunsch nicht erfüllen (wollen oder können). Für einige andere ist es jedoch gewohnter Alltag, dass die Bitte abgelehnt werden muss.

Im Vorfeld des internationalen Kindertages in zwei Wochen stößt der Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Potsdam deshalb eine Diskussion über Kinderarmut an. Das geht aus einer Presseinformation hervor. Im Hohen Fläming betreibt er die Familienzentren in Bad Belzig und Niemegk. Jung und alt ruft er dort auf, sich ein paar Gedanken darüber zu machen: Was sollte jedes Kind haben?

Kreativität ist gefragt

Bei der Beantwortung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, heißt es im Aufruf von Koordinatorin Corinna Reinbach. Aufschreiben, malen, basteln oder fotografieren sind möglich, auch Collagen können angefertigt werden. Einsendeschluss ist der 25. Mai. Schließlich wird eine Online-Ausstellung zum Thema, das auch gerade die Gremien des Kreistages Potsdam-Mittelmark beschäftigt, vorbereitet.

Wer sein Werk in der Begegnungsstätte Bad Belzig abgibt, erhält als Belohnung schon mal einen kleinen Trollzwerg. Wahlweise können Fotos davon per E-Mail eingesendet werden: familienzentrum.niemegk@awo-potsdam.de.

Von René Gaffron