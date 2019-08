Bad Belzig

Jung und Alt hatten am Dienstagnachmittag in Bad Belzig allen Grund, ausgelassen zu feiern. Denn die Arbeiterwohlfahrt blickt auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück.

Zum Jubiläum hatten die Jungen und Mädchen von der Eltern-Kind-Gruppe aus dem Klinkengrund um Nicole Hoffmann einen Tanz einstudiert. Corinna Reinbach, Chefin der Begegnungsstätte „Trollberg“ reihte sich mit ein.

Die Arbeiterwohlfahrt feiert Jubiläum vor der Begegnungsstätte in Bad Belzig Quelle: Dirk Harder

Zugegen waren auch die Direktkandidaten des Wahlkreises 18, die in den Landtag Brandenburg einziehen wollen und der gut gelaunten Gesellschaft am Rollberg Rede und Antwort standen. Beim Altstadtsommer präsentiert sich der Verband auf dem Familienhof in der Wiesenburger Straße 11 in Bad Belzig.

Von René Gaffron