Mittelmark

In der Ausländerbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark müssen bis vor kurzem unhaltbare Zustände geherrscht haben. Das beklagt der Runde Tisch Asyl und Migration. Er hat sich deshalb mit einem Offenen Brief an Landrat Wolfgang Blasig (SPD) und das Innenministerium des Landes Brandenburg gewendet.

Zu den mehr als 1...