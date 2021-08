Büros sind in Bad Belzig knapp. Daher hat das Landratsamt mit der Übernehme der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle gelierbäugelt. Nicht der einzige Standort, an dem die Pläne gerade nicht reifen.

Behörden ringen um den Rundbau am Rollberg in Bad Belzig

