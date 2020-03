Bad Belzig

Die Agentur für Arbeit hat darum gebeten, nur noch in dringenden Fällen persönlich vorstellig zu werden. Beratungstermine werden bis auf weiteres via Telefon wahrgenommen.

Beim Erhalt einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sollte diese in den Hausbriefkasten der Geschäftsstelle am Bad Belziger Rollberg eingeworfen oder per Post zugestellt werden. Wichtig: Die Zahlung der Geldleistungen wird weiterhin gewährleistet.

Von MAZ