Arbeitslosenquote  für April im Hohen Fläming besser als 2019

Bad Belzig

Die Wirtschaft im Hohen Fläming scheint die Krise besser denn je zu meistern. Das gilt eigentlich für alle Branchen mit einer Ausnahme. Denn aktuell gibt es 1245 Erwerbsfähige ohne feste Anstellung. Das sind 87 weniger als im März. Doch es sind vor allem 35 weniger als im Vorjahr um diese Zeit.

Die Quote ist im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 6,0 Prozent gesunken. Damit ist sie besser als im April 2020 (6,4 Prozent), als der Coronavirus erstmals Wirkung zeigte und zahlreiche Unternehmen erstmals mit dem Lockdown gebremst wurden. Das Ergebnis ist mithin bemerkenswert im Vergleich zum April 2019, als 6,1 Prozent zu verzeichnen waren.

Landesweit positive Entwicklung

Das geht aus der Statistik hervor, welche die Arbeitsagentur am Donnerstag vorgestellt hat. Die hiesige Entwicklung liegt im allgemeinen Trend. Im Land Brandenburg ist die Arbeitslosenquote von 6,4 auf 6,2 Prozent gesunken.

„Die Landwirtschaft, der Gartenbau und das Baugewerbe haben jene Arbeitnehmer akquiriert, die über den Winter nicht beschäftigt werden konnten“, bilanziert Marko Wilke. Wie der Leiter der Geschäftsstelle Bad Belzig berichtet, sind 64 neue freie Stellen in den vergangen vier Wochen gemeldet worden. So gibt es jetzt 380 Offerten im Hohen Fläming, die optimistisch stimmen lassen. Die Vielfalt der Angebote ist groß: Sie reicht von Buchhaltern, medizinischen Pflegern bis zum Tiefbauer.

Kellner loten Alternativen aus

„Natürlich bleibt die Situation diffus und anfällig. Niemand weiß, wie es genau weitergeht“, so der Behördenchef. Das gilt im besonderen beim Hotel- und Gaststättenwesen, für das sich momentan wenig Perspektiven abzeichnen. „So ist anzunehmen, dass gerade das Serviceperonal vielleicht nicht länger abwarten und sich neu orientieren wird.

Aktuell werden beispielsweise sechs Verkäufer gesucht. Der Bedarf ist ausschließlich von Supermärkten gemeldet, in denen mehr Nachfrage herrscht. Der weitere Einzelhandel liegt auch hierzulande am Boden. Hier herrscht vermutlich Kurzarbeit. Im November wurden in Potsdam-Mittelmark 2828 Betroffene in 624 Betrieben gezählt.

Von René Gaffron