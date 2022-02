Arbeitslosenquote im Hohen Fläming erstmals im Januar unter sechs Prozent

Bad Belzig

Der Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres gibt für den Hohen Fläming durchaus Grund zur Hoffnung. Denn zumindest gibt es mehr Beschäftigung als die allgemeinen Nachrichten von Materialmangel, Inflation und Corona-Einschränkungen vermuten lassen.

Demnach waren Ende Januar in Bad Belzig und Umgebung 1197 Erwerbsfähige ohne feste Anstellung registriert. Das sind 42 mehr als zum Jahreswechsel. Doch es sind 176 weniger als 2021 um diese Zeit. Die Quote ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent gestiegen. Vor Jahresfrist wurden 6,7 Prozent gemeldet.

Landesweiter Trend im Januar

Das geht aus der Statistik hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Die hiesige Entwicklung liegt im allgemeinen Trend. Im Land Brandenburg ist die Arbeitslosenquote von 5,4 auf 5,7 Prozent geklettert.

Marko Wilke ist Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig. Quelle: Josephine Mühln

Wie Marko Wilke, Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Bad Belzig berichtet, sind schon im ersten Monat deutlich weniger Zugänge in der Kartei zu verzeichnen.

Die Gründe sind verschieden. Wegen der milden Witterung und guter Auftragslage können die Bauleute durcharbeiten. Die sonst nach dem Weihnachtsgeschäft übliche Freisetzung von Personal aus der Gastronomie ist längst im Jahresverlauf erfolgt.

Alarm in der Gastronomie

Die Branche steckt in der Krise. Mit Blick auf das Frühjahr schrillen die Alarmglocken. In der Region wurden eine Reihe von Lokalen geschlossen. In Beelitz gibt es dagegen Lichtblicke. Dort wird nicht nur der Spargelsaison, sondern auch der Landesgartenschau entgegen gefiebert. „Sie ist zumindest temporär ein Jobmotor“, zeigt sich Marko Wilke optimistisch.

Nicht zuletzt sucht das Rathaus Beelitz noch Fremdenführer vor Ort und Promoter, die außerhalb – beispielsweise in Berlin und auf Messen – für das Ereignis werben. Befristete Voll- und Teilzeitstellen bei der Kommune werden angeboten. Wer kommunikativ und beweglich ist, kann dort spannende berufliche Erfahrungen sammeln, so Behördenchef Wilke.

Kurzarbeit wird nur selten genutzt

Daneben bringen Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst derzeit Einstellungspotenzial mit. Sie fangen das Minus aus Metallverarbeitung, Handel und Gastronomie auf, wo es gerade noch stockt. Dort ist, soweit sich aus Erhebungen von Sommer ableiten lässt, am ehesten Kurzarbeit ein Thema. Damals hatten 263 Unternehmen die Möglichkeit für 733 Beschäftigte amtlich angezeigt.

Von René Gaffron