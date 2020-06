6,7 Prozent: Arbeitslosenquote im Hohen Fläming erneut gestiegen

Bad Belzig

Die Arbeitslosenquote im Hohen Fläming ist im Mai erneut gestiegen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik hervorgeht. Demnach waren im vergangenen Monat 1371 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 50 mehr als zuletzt im April und 87 mehr als im Mai 2019. Die Quote liegt bei 6,7 Prozent – und ist damit um 0,3 Prozent höher als im Vormonat.

„Ich hatte mit mehr gerechnet, deshalb sehe ich die Zahlen doch noch positiv – und der Arbeitsmarkt im Fläming ist in der bisherigen Corona-Krise scheinbar mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt der Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Bad Belzig, Marko Wilke. „Die Frühjahrsbelebung von sonst ist allerdings komplett ausgefallen. Der Beginn der Saison im Baugewerbe, bei Hotels und Gaststätten sowie beim Spargel hat keine positiven Auswirkungen.“

Kurzarbeitergeld sehr stark genutzt

Denn das Geschäft sei äußerst verhalten gestartet, sagt Marko Wilke weiter. Bei Hotels und Gaststätten seien zwar einige Betriebe wieder offen, die Arbeitgeber würden aber eher „abwartend vorsichtig bei den Einstellungen agieren, weil auch sie nicht wissen, was kommt.“ Die Möglichkeit des Kurzarbeitergelds sei sehr stark genutzt worden. „Das finden wir gut. Lieber das nutzen, als zu forsch bei den Entlassungen vorzugehen“, sagt Marko Wilke.

Und er habe noch etwas beobachtet. „Arbeitgeber, die bisher Fachkräfte gesucht haben, hoffen, dass sie jetzt von Entlassungen bei anderen Firmen profitieren – viele Arbeitnehmer hingegen warten aber ab, ob ihr alter Arbeitgeber sie nicht doch wieder einstellen kann“, schildert Wilke. „Wir werben daher für Flexibilität auf beiden Seiten und dafür, neue Stellen anzunehmen, anstatt abzuwarten.“

Sorgen würde derzeit außerdem der Blick auf die Auszubildenden bereiten. „Es ist deutlich geworden, dass im gesamten Agenturbezirk Potsdam die Zahl der angebotenen Stellen gesunken ist“, erläutert der Geschäftsstellenleiter. Im Mai seien 584 Stellen weniger gemeldet gewesen als zuletzt 2019, auch habe es 100 Bewerber weniger gegeben.

„Von meinen Mitarbeitern weiß ich, dass derzeit so gut wie keine Stellen aktiv gemeldet werden. Die Arbeitgeber sind offenbar mit anderen Dingen beschäftigt und das Thema Ausbildung steht nicht im Fokus“, sagt Marko Wilke. Aber es müsse an die Zeit nach Corona gedacht werden. „Deshalb appellieren wir auch an die Azubis, Kontakt mit der Arbeitsagentur aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Es ist wichtig, dass das nicht aus dem Blick gerät – denn: keine Azubis, keine Arbeitskräfte.“

Die Arbeitsagentur Potsdam hat für Ausbildungssuchende eine neue Hotline geschaltet. Unter 0331/8805000 sind wochentags von 11 bis 16 Uhr Berufsberater erreichbar, bei denen man alle seine Fragen loswerden kann.

