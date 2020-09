Bad Belzig

Der Arbeitsmarkt im Hohen Fläming zeigt sich ungeachtet der Covid-19-Pandemie recht stabil. Demnach sind im September 1313 Erwerbsfähige in Bad Belzig und Umgebung ohne feste Anstellung gewesen. Das stellt einen Rückgang von 43 Betroffenen im Vergleich zum vorangegangenen Monat dar. Es sind freilich noch 56 Personen mehr als vor Jahresfrist.

Die Arbeitslosenquote sinkt damit hierzulande um 0,2 Prozentpunkte. Sie liegt jetzt bei exakt 6,4 Prozent. Vor Jahresfrist betrug sie 6,0 Prozent. Das geht aus der am Mittwoch Vormittag veröffentlichten Statistik der hiesigen Agentur-Geschäftsstelle hervor. Der Trend gleicht jenem im gesamten Land Brandenburg, wo die Quote gar von 6,4 auf 5,8 Prozent gesunken ist.

Einstellungen werden nachgeholt

Im vergangenen Monat haben sich weniger Menschen arbeitslos gemeldet als sonst um diese Zeit üblich, berichtet Uta Möbius. Darüber hinaus hat die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin beobachtet, dass die Unternehmen sogar Einstellungen vornehmen, auf die sie im Frühjahr und Sommer noch verzichtet hätten. Davon profitieren demnach alle Branchen.

Uta Möbius ist stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig Quelle: René Gaffron

Das landauf landab florierende Baugewerbe gibt dank gut gefüllter Auftragsbücher bei den Firmen den Takt vor. Freie Stellen werden darüber hinaus im Handel und beim Gesundheitswesen angeboten. Außerdem sei die Nachfrage nach Kraftfahrzeug-Mechatronikern auffällig hoch, erklärt Uta Möbius.

Weiterhin ein Problem: Jeder zehnte Arbeitslose ist jünger als 25 Jahre. Deshalb sollen bei einer Gemeinschaftsaktion mit Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammer am 8. Oktober in Potsdam die Jugendlichen entweder noch für einen Ausbildungsbeginn oder zumindest eine Einstiegs-Qualifizierung geworben werden.

Fachkräfte wurden gehalten

Daneben lässt sich jetzt einschätzen, wie wertvoll die Kurzarbeitergeld-Regelung ist. Demnach sind in Potsdam-Mittelmark derzeit 4969 Menschen ohne festes Beschäftigungsverhältnis registriert. In den vergangenen Monaten waren es deutlich mehr als 5000. Aber es hätten laut Behörde noch fast doppelt so viel sein können. Denn allein im März, für den die Zahlen jetzt vorliegen, haben zwischen Havel und Fläming 716 Unternehmen für 3470 Beschäftigte diese Leistung genutzt. So konnten sie ihre Fachkräfte halten, obwohl die Wirtschaft seinerzeit fast zum Erliegen gekomemen ist.

Am meisten hat das Gastgewerbe die Regelung in Anspruch genommen: 182 Betrieb mit 946 Arbeitnehmern sind gelistet. Es folgen Kfz- und Einzelhandel mit 739 Beschäftigten sowie das verarbeitenden Gewerbe mit 524 Beschäftigten.

