Bad Belzig

Während die Temperaturen in den vergangenen Tagen stetig gestiegen sind, ist für die Arbeitslosenquote im Hohen Fläming wieder ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen. Sie liegt für Juni bei glatten sechs Prozent – und ist damit im Vergleich zu Mai um 0,2 Punkte gesunken.

„Wir freuen uns über diese positiven Zahlen“, sagt Uta Möbius, stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Bad Belzig. Damit würde sich die insgesamt gute Entwicklung am hiesigen Standort weiter fortsetzen.

Gastronomie fehlen Saisonkräfte

Insgesamt waren im Juni noch 1238 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 46 weniger als zuletzt im Mai – und 159 weniger als im Juni 2018. Normalerweise würde der Juni auf dem Arbeitsmarkt das Sommerloch einläuten, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur in Potsdam. „Aber auch hier in Bad Belzig konnten wir das jetzt noch mal gut abfangen“, erläutert Uta Möbius.

„Saisonkräfte sind noch sehr stark nachgefragt, vor allem im Bereich der Gastronomie – aber wir haben nicht mehr so viele Leute, die in diesen Bereich gehen wollen“, sagt die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin weiter.

Uta Möbius ist stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Neben Servicekräften und Küchenhelfern würden nach wie vor auch Kraftfahrer für den Fernverkehr, Elektrotechniker, Verkäufer im Handel, Erzieher, Bäcker sowie Landmaschinenführer und Erntehelfer gesucht.

„Ein leichter Zugang ist für Juni auch bei den arbeitslosen Jugendlichen zu verzeichnen. Hier liegen wir aktuell bei 108, was noch mal vier Jugendliche mehr sind als zuletzt im Mai“, sagt Uta Möbius. „Das ist aber nicht ungewöhnlich, weil da natürlich die aktuellen Schulabgänger mit aufgeführt sind oder diejenigen, die jetzt ausgelernt haben .“

Der Appell an die Unternehmen laute daher, die Jugendlichen nach der Ausbildung zu übernehmen. „Denn der Fachkräftemangel besteht weiter“, ergänzt Uta Möbius.

„Und die Schüler, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, haben auch noch gute Chancen – denn das Ausbildungsjahr beginnt erst. Es ist also noch Zeit, vielleicht einen Berufsberater einzuschalten und das Gespräch zu suchen.“

Bestand an Arbeitsstellen gesunken

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1671 Arbeitslosmeldungen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 34 Meldungen. Demgegenüber stehen 1816 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um zehn Stellen gesunken, auf jetzt 324 Stellen. Neu wurden 67 Stellen von Arbeitgebern gemeldet, das sind 1,5 Prozent weniger als zuletzt im Mai.

Von Josephine Mühln