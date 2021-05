Potsdam-Mittelmark

„Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“, heißt es in einem Text von Franz Josef Degenhardt. „Sing nicht ihre Lieder.“ Die Abstimmung in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Kreistages zum Erstellen eines Armutsberichtes für Potsdam-Mittelmark erinnerte ein wenig an diese Zeilen. Denn fast scheint es, als wolle niemand so recht mit der Fraktion Die Linke/Piraten „mitspielen“, obwohl deren Antrag doch durchaus vernünftig ist. Gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronakrise und den noch gar nicht absehbaren Folgen für die Wirtschaft ist es wichtig, belastbare und möglichst aktuelle Zahlen zu haben, nach denen man dann politische Entscheidungen treffen kann. Doch bis auf die beiden Volksvertreter von AfD und FDP/BiK-BiT/IGH haben die Mandatsträger aus CDU, SPD und Bündnisgrünen ihre Stimmen einfach nur verschenkt. Das ist schade und womöglich falsche Prinzipienreiterei, denn sollten Die Linke/Piraten nun mit ihrem Ansinnen scheitern, ist das eine vertane Chance und nimmt auch dem Kreistag Handlungsmöglichkeiten.

Von Hermann M. Schröder