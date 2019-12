Bad Belzig

Eine Mutter und ein Kleinkind sind am Sonntag nach einem Unfall bei Bad Belzig in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen worden. Beide waren Insassen eines VW Golf, der in einen Auffahrunfall verwickelt wurde. Dieser hatte sich an der Kreuzung der Brücker Landstraße mit der Umgehungsstraße der B 102 ereignet.

Gegen 14 Uhr hatte der Golf dort in Richtung Schwanebeck an der Ampel gehalten, die Rot zeigte. Eine nachfolgende Skoda-Fahrerin bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Im Golf befanden sich neben dem Fahrer auch die Mutter und ihr Kind.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden, der vorerst auf mehr als 15.000 Euro geschätzt wird. Der Skoda war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZ