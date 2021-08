Auffahrunfall an einer  Ampel in Bad Belzig: zwei Verletzte

Bad Belzig

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Auffahrunfall am nördlichen Stadtrand von Bad Belzig ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 20-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Volkswagen auf der B 102 in Richtung Brandenburg an der Havel unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Bad Belzig Nord bemerkte die VW-Fahrerin, dass die Ampel auf Gelb umschaltet, was die junge Frau veranlasste, das Tempo zu verringern, um dann anhalten zu können.

Polizei ermittelt weiter

Dies wurde von der 62-Jährigen am Steuer des nachfolgenden Autos offenbar zu spät erkannt, sodass diese mit ihrem Nissan auf den VW Lupo auffuhr. Durch den Aufprall wurden die Frauen leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie für weitere ambulante Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf über 7000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und setzt die Ermittlungen zum Unfallhergang fort.

Von René Gaffron