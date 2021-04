Aufgemöbelte Räder bringen Geflüchtete in Brück auf Touren

Bad Belzig

Dieses Geschenk erleichtert das Leben von Khalil Aljumaa Almoussa enorm. Ab sofort kann er auf sein Fahrrad steigen, wenn er Besorgungen für seine Familie erledigen muss. Seit drei Monaten ist der Syrer mit Frau und drei Kindern zu Hause in Brück-Ausbau. Das Viertel entwickelt sich wieder zur beliebten Adresse.

Allerdings müssen die Bewohner dort eigentlich mobil sein. Denn bis zum Supermarkt, Ärztehaus und Bahnhof im Zentrum des Planestädtchens sind es vier Kilometer. Für die Geflüchteten, die jetzt in der Siedlung leben, ist also jeder Gang dorthin wohl überlegt. Erst recht wenn sie mit dem Nachwuchs zu Fuß unterwegs sind.

Viele Radler steigen gerade um

Vor dem Hintergrund kommt die Hilfe aus dem Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) in Bad Belzig gerade recht. Jack T. Schrecker hat schon mehr als ein Dutzend Drahtesel für Bedürftige aufgearbeitet und verschenkt. Er hofft nunmehr auf weitere Unterstützung aus dem Hohen Fläming. „Gerade steigen viele Leute auf E-Bikes um. Vielleicht kann hier und da ein ausgemustertes Modell abgegeben werden“, lautet seine Bitte.

Khalil Aljumaa Almoussa, hat jetzt ein passend eingestelltes Velo für seine Touren rund um Brück. Quelle: René Gaffron

„Wenn es nicht mehr ganz fahrtauglich ist, stellt das kein Problem dar“, sagt Schrecker. Der 57-jährige gebürtige Schwabe ist ein ausgebildeter Kraftfahrzeugmechaniker. Seit neun Jahren lebt er in der Gemeinschaft. Neben seiner Lehrertätigkeit in der Werkstufe der Förderschule „Am Grünen Grund“ sind Rat und Tat von ihm gefragt, wenn etwas an den Rädern der Öko-Aktivisten schleift oder die Luft aus den Reifen ist. Dafür kann der Techniker eine Garage nutzen, in der zu DDR-Zeiten die Stasi-Ausbilder an ihren Lastkraftwagen schraubten.

Werkstatt-Seminar später möglich

Die monatlichen Seminare, in denen er Tipps und Tricks weitergeben kann, sind leider momentan passé. Die Covid-19-Pandemie fordert ihren Tribut. „Aber wenn es wieder erlaubt ist, bin ich gern bereit, diese Offerte auszudehnen“, sagt Schrecker. Zum einen glaubt er, dass der Bedarf hoch ist und die Achtung des Wertes entsprechend steigt. „Zum anderen kann über die vergleichsweise einfache Technik die Verständigung gefördert werden“, beschreibt der Pädagoge den integrativen Ansatz seines Einsatzes.

In der Schrauber-Werkstatt des Zegg Bad Belzig hat die Stasi einst ihre Lastkraftwagen repariert. Quelle: René Gaffron

Vermittelt wurde der Kontakt über den in Kuhlowitz ansässigen Verein Soziale Arbeit Mittelmark, der den Wohnverbund „Hoher Fläming“ koordiniert. „Die geschilderte Problemstellung besteht in vielen Quartieren auf dem Lande“, weiß Betreuerin Gabriela Schrader. Während die Rad-Werkstätten in Brück und in Kuhlowitz spätestens mit der Schließung der Gemeinschaftsunterkünfte ausgedient hatten, zeigt sie sich begeistert vom neuen ehrenamtlichen Engagement.

Kooperation mit Radhaus Ahlert

Es wird unter dem Dach des Respekt e. V. Bad Belzig organisiert. Das Fahrradhaus Ahlert konnte als Partner gewonnen werden, für den Fall, dass Jack Schrecker das eine oder andere Ersatzteil nicht gleich auf Lager hat. Daneben ist ein Spendenkonto eingerichtet, um weiteres Zubehör beschaffen zu können. „Mit 1000 Euro lassen sich etwa 20 Fahrräder klar machen“, hat der Techniker kalkuliert.

Ersatzteile kann Jack Schrecker in der Werkstatt des Zegg Bad Belzig gut gebrauchen. Quelle: René Gaffron

Bedarf besteht sowohl an Kinder- und Jugend-Fahrrädern sowie Sitzen für die Kleinen. Eine Schale konnte auf dem Gepäckträger des Rades von Khalil Aljumaa Almoussa immerhin montiert werden. Dann kann er die zweijährige Tochter, sein jüngstes Kind, sicher darin transportieren.

Selbstbestimmt hier leben zu können, ist ein großer Wunsch. Der 33-Jährige war in der Heimat als Dekorateur tätig und hofft nun bald durch Arbeit und Alltag die deutsche Sprache zu erlernen.

Kontakt: Jack Schrecker, Zegg Bad Belzig, E-Mail: schrecker.t.j@posteo.de

Von René Gaffron