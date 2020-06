Bad Belzig

Eine Schlange am Backwaren-Geschäft im Zentrum von Bad Belzig hat für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Gemeint sind also nicht wartende Kunden, die Brot und Brötchen kaufen wollten, sondern ein echtes Schuppenkriechtier unmittelbar am Eingang.

Am Sonnabend gegen 11 Uhr hatte das Personal der Lila-Bäcker-Filiale in der Straße der Einheit deshalb Alarm geschlagen und die Tür zur Sicherheit erst einmal verschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig rückte mit neun Kameraden an und entdeckten das etwa einen Meter lange Kriechtier an der Schwelle zum Laden.

Ungefährlich, aber geschützt

Es wurde in Ferndiagnose als Schlingnatter identifiziert. Dazu wurden Whats-App-Bilder gemacht und einem von der Leitstelle Brandenburg/Havel eingeschalteten Reptilien-Beauftragten dort zugesendet. Der Fachmann konnte ausschließen, dass es sich um eine giftige Kreuzotter handelt. So oder so: Beide Arten stehen unter Schutz und deshalb hat der Experte die Aussetzung der ansonsten ungefährlichen Schlange in einem Wald vor den Toren der Kur- und Kreisstadt empfohlen.

Die Schlange wurde von der freiwilligen Feuerwehr in einer Kiste abtransportiert. Quelle: FFW Bad Belzig

Zu ihrer Herkunft gibt es dagegen keine Erkenntnisse. Die Feuerwehrleute haben sie mit sachtem und geschickten Griff zu packen bekommen und dann in einer einer verschließbaren Kiste abtransportiert, berichtet Einsatzleiter Raphael Thon. Nach einer Stunde konnten die Kameraden heimkehren.

Von René Gaffron