Auftakt zur Bad Belziger Burgfestwoche sorgt für gute Laune 

Bad Belzig

Ein Wiedersehen mit einigen Musikern und Tänzern des jüngsten Fläming-Coups der Olsenbande gab es Sonntagnachmittag auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Weitere Solisten und Ensembles gaben ihre musikalische Visitenkarte am Fuß des Butterturmes ab, wo das Salonorchester der Musikschule zum dritten Mal seine Kakaohausmusik zelebriert hat.

„Es ist eines der besten Konzerte des Jahres“, war Niolas Bajorat, Regionalchef der Musikschule, schon voll Euphorie angesichts der etwa 150 gut gelaunten Besucher. Auf dem Wahrzeichen der Kur- und Kreisstadt wollten er und seine Mitstreiter ihren Beitrag zur Burgfestwoche darbieten. Der Regen blieb aus. So musste nicht ins Torhaus ausgewichen werden.

Eröffnung am Freitagabend

Die 58.Auflage der Traditionsfestwoche steht unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Festvereinschefin Ina Fink haben den Veranstaltungsreigen am Freitagabend eröffnet. Er enthält immerhin 30 Offerten in zehn Tagen.

Besonderes Flair: Kino an der Mariernkirche zum Auftakt der 58. Burgfestwoche in Bad Belzig Quelle: Privat

Die Organisatoren waren auch beim Freilichtkino durchaus mit Petrus im Bunde. Je 50 Zuschauer am Freitag und am Sonnabend ließen sich die Aufführung der in Kooperation mit dem „Hofgarten“-Kino ausgewählten Streifen vor der Altstadtkulisse an der Marienkirche nicht entgehen. Sonntag liefen die Filme im Gotteshaus.

Buntes Programm organisiert

„Die Leute sind dankbar für das Flair und guter Stimmung“, hat Ina Fink festgestellt. Sie ist froh, dass – in diesem Fall – dank des Fonds der Altstadtsanierung und einer Reihe von Sponsoren kein großes finanzielles Risiko eingegangen werden muss. Obendrein bereicherte ein Musicalgala-Gastspiel das Angebot am Sonnabend.

19 Teilnehmer zählte der Anglerverein „Fläming“ morgens beim Hegefischen. Die heimischen Petrijünger waren besonders erfolgreich, berichtet Vereinschef Harald Lübbe. Schon vor Wochenfrist war der Nachwuchs aus Bad Belzig, Schwanebeck und Ragösen auf den richtigen Fang aus.

Täglich etwas Humor

Neben sportlichen Aktivitäten und der Wanderung mit dem Stadtoberhaupt am Donnerstag, 14 Uhr, vom Marktplatz in die reizvolle Umgebung lädt das Kleinkunstwerk im Mühlenhölzchen täglich zu Kabarett- oder Comedy-Formaten ein. Den Abschluss bildet das Bachstelzenfestival, das teils in den Kurparksommer eingebettet wird.

Die Kakaohausmusik, die vom Salonorchester der Musikschule auf Burg Eisenhardt zelebriert wird, war gut besucht. Quelle: René Gaffron

Nachdem wegen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften die Altstadt kam beteiligt ist, sind für das nächste Wochenende rund um die Stein-Therme kreative Aktivitäten geplant sowie Konzerte unter anderem mit der TB-Session-Band und den Beefees aus Leipzig. Im Zentrum sorgen das Burgbräuhaus und der „Alte Brauhof“ für Musik.

Informationen im Internet: www.burgfestwoche.com

Von René Gaffron